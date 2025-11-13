Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün 'double-double' yaptı, Houston Rockets kazandı! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün 'double-double' yaptı, Houston Rockets kazandı!

        NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde karşılaştığı Washington Wizards'ı 135-112'lik skorla yendi. Houston'da Alperen 16 sayı, 13 ribaund ve 6 asistle galibiyete katkıda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 10:27 Güncelleme: 13.11.2025 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alperen 'double-double' yaptı, Houston kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        NBA'de normal sezon heyecanı 12 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün oynadığı Houston Rockets, konuk ettiği Washington Wizards'ı 135-112'lik skorla mağlup ederek, 7. galibiyetini elde etti. Houston'da Alperen Şengün, 27 dakika kaldığı parkede 16 sayı, 13 ribaund ve 6 asistle ön plana çıkarken, Kevin Durant 25 sayı ve Reed Sheppard da 21 sayıyla mücadele etti. Ligde üst üste 10, toplamda da 11. yenilgisini alan Washington'da ise Alexandre Dam Sarr 25 sayı, 11 ribaund ile double double yaparken, Kyshawn George da 16 sayıyla katkı verdi.

        OKLAHOMA CITY, EVİNDE LAKERS'I MAĞLUP ETTİ

        Son şampiyon Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da oynadığı Los Angeles Lakers'ı 121-92'lik skorla mağlup etti. Ligde tek yenilgisi bulunan ve üst üste 4, toplamda da 12. galibiyetini elde eden Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 30 sayı, 9 ribaund, Isaiah Joe 21 sayı ve Ajay Mitchell da 14 sayıyla oynadı. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Lakers'ta ise Luka Doncic 19 sayı, 7 asist, Dalton Knecht 16 sayı, Rui Hachimura ile Austin Reaves de 13'er sayıyla maçı tamamladı.

        NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

        Charlotte Hornets: 111 - Milwaukee Bucks: 100

        New York Knicks: 107 - Orlando Magic: 124

        Detroit Pistons: 124 - Chicago Bulls: 113

        Boston Celtics: 131 - Memphis Grizzlies: 95

        Miami Heat: 116 - Cleveland Cavaliers: 130

        San Antonio Spurs: 120 - Golden State Warriors: 125

        Houston Rockets: 135 - Washington Wizards: 112

        New Orleans Pelicans: 117 - Portland Trail Blazers: 125

        Dallas Mavericks: 114 - Phoenix Suns: 123

        Oklahoma City Thunder: 121 - Los Angeles Lakers: 92

        Sacramento Kings: 100 - Atlanta Hawks: 133

        Los Angeles Clippers: 116 - Denver Nuggets: 130

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Kapı arkasından cinayet!
        Kapı arkasından cinayet!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi 2 kere darp etti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi 2 kere darp etti!
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!
        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        Habertürk Anasayfa