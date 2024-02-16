Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan çektiği İstanbul fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Gezeravcı, "Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı" ifadelerini kullandı.
Giriş: 16.02.2024 - 22:49 Güncelleme: 16.02.2024 - 22:49
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından uzaydan çektiği İstanbul fotoğrafını paylaştı. Gezeravcı, "Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul'u seyretmek... Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı." notunu düştü.