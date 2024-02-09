Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü!

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Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu tamamlandı. Space X'inX'in AxiomAxiom-3 kapsülü ile 18 Ocak 2024'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden ve 14 günlük misyonuna başlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper GezeravcıGezeravcı Dünya'ya planlanan dönüş tarihinden bir hafta gecikme ile döndü.

28 BİN KM İLE ATMOSFERE GİRİŞ YAPTI

Alper Gezeravcı'nınGezeravcı'nın içerisinde bulunduğu AxiomAxiom-3 kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldıktan (ISS) 48 saat sonra ABD'nin Florida eyaletinin açıklarına, Daytona'daDaytona'da okyanusa iniş yaptı. Atmosfere 28 bin kilometrelik bir hızla giriş yapan AX-3'ün hızı birkaç yüz kilometreye kadar düştükten sonra ilk paraşütleri açılıyor, daha sonrasında hız daha da düştükten sonra ikinci paraşütler açıldı. REKLAM İLK MÜDAHALE HÜCUM BOTLARLA

Beyaz olarak giden kapsül, atmosfere girişin etkisi ile yanmış bir görünüme sahip kahverengilikle geri döndü. Kurtarma gemisine 5 kilometre mesafede okyanus yüzeyinde batmadan duran kapsüle müdahale için soğuması beklendi. Ardından hücum botlarla ilk müdahale yapılarak kapsülün kurtarma gemisine alınması sağlandı. Daha sonrasında, astronotlar kapsülün içerisinden alınacak ve helikopter ile Uluslararası Uzay Ajansı Merkezi'ne ulaşacaklar. ATMOSFERE GİRDİKLERİ ANDA YER ÇEKİMİNİ HİSSETTİLER AX-3 kapsülünün içerisindeki astronotlar Dünya atmosferine girdikleri andan itibaren yer çekimini hissetmeye başladılar. Bu da astronotlar üzerinde yaklaşık 4,5 G'likG'lik yani kendi ağırlıklarının 4,5 katı bir kuvvetin binmesi anlamına geliyor. 1 HAFTA GÖZETİMDE KALACAK

Genel olarak uzay yolculukları sonrası astronotlar yaşanan vücut dengesi değişiminden dolayı kendi başlarına yürüyemeyecek durumda oluyorlar. Kapsülden kendi başlarına çıkmalarına izin vermiyorlar ve koluna girilerek yardımcı olunuyor. Doktorların yapacağı gözetimler sonrası, astronotların 1 hafta gözlem altında kalması bekleniyor. İşte suya iniş anı...

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?