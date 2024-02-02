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        Haberler Biyografi Alper Demirbaş kimdir? Prof. Dr. Alper Demirbaş kaç yaşındaydı, neden vefat etti? İşte detaylar

        Alper Demirbaş kimdir? Prof. Dr. Alper Demirbaş kaç yaşındaydı, neden vefat etti? İşte detaylar

        Başarılı organ nakli ameliyatlarıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Prof. Dr. Alper Demirbaş hayatını kaybetti. Tıp dünyası başta olmak üzere sevenlerini yasa boğan vefat haberi sonrası gözler "Alper Demirbaş kimdir? Prof. Dr. Alper Demirbaş kaç yaşındaydı, neden vefat etti?" sorularının cevabına çevrildi. İşte Alper Demirbaş hakkında merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 12:14 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:14
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        • 1

          Alper Demirbaş kimdir? Prof. Dr. Alper Demirbaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından başta tıp dünyası olmak üzere kamuoyunda bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Ünlü cerrah bir süre önce İstanbul'daki bir hastanede akciğer kanseri nedeniyle ameliyat edilmiş ve Antalya'ya dönmüştü. 60 yaşındaki Demirbaş, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. İşte Alper Demirbaş hakkında merak edilen detaylar...

        • 2

          ALPER DEMİRBAŞ KİMDİR?

          7 Ağustos 1963 yılında Çorum’da dünyaya gelen Prof. Dr. Alper Demirbaş Organ Nakli Merkezimiz Başkanı olarak 2008 yılından bu yana çalışmalarına devam etmektedir.

          Alper Demirbaş, 7 Ağustos 1963 yılında Çorum’da dünyaya geldi. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Alper Demirbaş, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Uzmanlık, 1998 yılında Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Doçentlik ve 2004 yılında yine Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda profesörlük unvanlarını aldı.

          1991 yılında Cambridge Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Alper Demirbaş 1995-1998 yılları arasında Miami Üniversitesi’nde transplantasyon üst ihtisasını tamamladı. 2001 yılında Kyoto Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak da görev alan Prof. Dr. Demirbaş, 2003 yılında da Essen Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı.

        • 3

          Türkiye’de ilk doku uyumsuz böbrek nakli, ilk kan grubu uyumsuz böbrek nakli, ilk böbrek-pankreas nakli programı ve Antalya’da ilk kadavra vericili ve canlı vericili karaciğer naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Alper Demirbaş, Ağustos 2016 itibarıyla 4900 böbrek nakli, 500 karaciğer nakli ve 95 pankreas nakli ameliyatı gerçekleştirdi.

          6 ulusal kongre başkanlığının yanı sıra 12 uluslararası, 65 ulusal bilimsel kongrede de davetli konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Alper Demirbaş, evli ve 1 kız 1 de erkek çocuğu babasıydı.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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