Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 27 Şubat TRT1 yayın akışı! Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak, bugün var mı?

Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 27 Şubat TRT1 yayın akışı

TRT1'in bu yıl da oldukça ilgi gören tarihi dizilerinden biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü bir kez daha gündem olmuş durumda. Pazartesi günleri izleyicilerinin karşısına çıkan dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağına ile ilgili tüm ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, detaylar...

Giriş: 27.02.2023 - 13:31 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • TRT 1'in yayınlandığı günden beri büyük bir ilgi gören dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ve bu akşam olup olmadığı ile ilgili son durum belli oldu. İşte, konuyla ilgili ayrıntılar...

  • ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM YOK MU?

    İlgiyle takip edilen tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen ve milletimizde derin bir üzüntüye sebep olan depremler nedeniyle iki haftadır yayınlanmıyordu.

    Sevilen dizi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara dönecek.

  • ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Alparslan alplarını idamdan kurtarmak için önceki gün asılanlardan birisinin yerine geçmiş ve en kritik anda meydana çıkmıştı. Avar’ın ipini kesmiş, onu ölümden kurtarmıştı. Ama o sırada hastalığı iyice arttı ve Alparslan yere yıkıldı. Alparslan, Grigor’un eline mi düştü? Yoksa yeni bir hamleyle kurtarılacak mı?

    Avar’ı kurtaran Alparslan Artuk ve Atsız’ı da ipten alabilecek mi? Grigor Süleyman’ı bulduğunda Ani’de değil daha güvenli olacağını düşünerek Sevaste’ye gönderecek, Alpagut bu plana dahil olmaya çalışarak Süleyman’ı esaretten kurtarmak için girişimde bulunacak. 

  • Alpagut Süleyman’ı kurtarmak için her şeyi göze alacak mı? Hacerülesved’in büyük parçasını eline geçiren Büveyhiler, Arslan Besasiri eliyle bunu Fatımî Halifesine gönderecek, İslâm’ın birliğini sağladıklarını iddia edeceklerdir. Abbasî Halifesi ise bu durumu kendi lehlerine çevirmek istemektedir. Tuğrul ile yaptıkları görüşmede bu görev için Alparslan’ı görevlendirmeye karar verirler.

    Alparslan hastalığının da şifası için Bağdat’a gidecek hem şifa bulacak hem de Hacerülesved’i Arslan Besasiri’den almaya çalışacaktır. Vaspurakan’da boşluktan yararlanmaya çalışan Arslan Yusuf ihtilal yapma derdindedir. Bu konuda kendisine yardımcı olmak için Buharalı komutanları çağırır. Seferiye bu durumda ne yapacak, babasının yanında mı karşısında mı duracak?

  • TRT1 YAYIN AKIŞI 27 ŞUBAT 2023

    14:50 Adını Sen Koy

    16:40 Yunus Emre

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

    00:15 Yerli Dizi

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.