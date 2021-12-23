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Alp Navruz'dan 'Ayça Ayşin Turan' itirafı!

Final yapan 'Ada Masalı' adlı dizide başrol oynayan Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan hakkındaki 'aşk' dedikoduları doğru çıktı. Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan Navruz, birlikteliklerini itiraf etti

23.12.2021 - 07:45 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Alp Navruz (31), önceki akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Navruz, kendisi gibi oyuncu olan Ayça Ayşin Turan ile aşk yaşadığını itiraf etti.

  • ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

    Final yapan 'Ada Masalı' dizisinde Turan ile birlikte rol alan Alp Navruz, "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki... Biz de Ayça ile beraber şaşırarak, okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık iş olarak da, arkadaş olarak da... Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz." açıklamasını yaptı.

  • "ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

    Oyuncu, iki ay önce reklam yüzü olduğu bir kozmetik markasının lansmanında görüntülenmişti. Navruz, son dönemde adının aşk dedikodularına karıştığı Ayça Ayşin Turan ile ilgili sorulara yanıt vermişti.

    Ünlü isim, "İyi bir arkadaşlığımız var. Çok iyi anlaşıyoruz. Şu an marka için buradayız." demekle yetinmişti.

  • "7 KARDEŞİM VAR"

    Öte yandan daha önce samimi açıklamalarda bulunan ve aile hayatına değinen Ayça Ayşin Erturan, yedi kardeş olduğunu açıklamıştı.

    İşte Ayça Ayşin Turan’ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

    * Yedi kardeşim. Beş abim, bir tane de ablam var. Sinop doğumluyum. İstanbul’a sonradan geldim. Kardeşlerimden oyuncu olan yok ama sette çalışan var. Reji olarak görev yapan iki kardeşim var. Hiç arkadaş sıkıntısı çekmedim, kardeşlerim hep yanımdaydı. Memleketime sık sık gidiyorum.

  • "HİÇ ESTETİĞİM YOK"

    * İstanbul’a ilk geldiğimde 'Nereye düştüm ben?' dedim ama çok uzun sürmedi bu düşüncem.

    * Hiç estetiğim yok. İhtiyacım olsa yaptırırım.

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