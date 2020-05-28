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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığı bünyesinde hizmet sunan Çağrı Merkezlerinden ALO 183 Sosyal Destek Hattı’nın artık Whatsapp uygulaması üzerinden de hizmet sunacağını duyurdu.

ALO 183 hattının, aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına yönelik gelen çağrılara rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunan bir hat olduğunu kaydeden Bakan Selçuk; “İnternet tabanlı mesajlaşma uygulaması Whatsapp ihbar hattımız vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Vatandaşlarımız 0 501 183 0 183 iletişim numarasından 7/24 ALO 183 Sosyal Destek Hattına ulaşabilir. ALO 183 üzerinden İhmal, istismar, şiddet vakaları, evde bakım aylığı, sosyal yardımlar gibi hattımızın hizmet modelleriyle ilgili başvuruları değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Acil durumlar hakkındaki ihbarları ALO 183 hattı üzerinden aldıklarını kaydeden Selçuk, gelen ihbarlarda durumun aciliyetine göre vakanın bulunduğu ilde görevli Acil Müdahale Ekip Sorumluları kolluk kuvvetleri ile irtibata geçerek gerekli müdahalenin yapılmasını sağlıyor.