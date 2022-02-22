Almila Ada, 4 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası gazeteci, annesi ise moda tasarımcısı ve öğretmendir. Küçük yaşlarda baleye ilgi gösterdi ve bale eğitimi aldı. Annesinin işi gereğince bir süre Rusya'da yaşadı. Henüz lise yıllarında Uluslararası Varna Bale Yarışması ve Workshop'u ve Uluslararası Prag Bale Masterclass'ına katılan Almila Ada, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda bir süre bale ve piyano dersleri aldı. Sonrasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tam zamanlı olarak bale eğitimini tamamladı ve Londra'ya giderek bale ve sahne sanatları üzerine eğitim aldı.

2021 yılında ise Menajerimi Ara dizisinde Merve Karakterine hayat vermektedir. Burada bir cast direktörü tarafından teşvik edildi ve oyunculuğa başladı. Yenilmezler: Ultron Çağı filminde Scarlett Johansson'un küçüklüğünü canlandıracak bir balerin aranması üzerine seçmelere katıldı ve kazandı. Bu rolünden sonra oyunculuğa olan ilgisi arttı. Aşil tendonu ve kemik sorunu yaşadığı için fizik tedavi görmek üzere İstanbul'a geldi. Bir sezon Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde rol aldı. Sonrasında diksiyon dersleri almaya başladı.

Ardından da kısa bir süre Kırgın Çiçekler adlı dizide rol aldı. 2017 yılında ise Adı Efsane dizisinde Erdal Beşikçioğlu'nun kızını canlandırarak ilk başrol deneyimini yaşadı. 2020 yılında Perihan Savaş ve Yağmur Ün'le beraber rol aldığı The Strange Story of a Shining Pearl adlı kısa film ABD'de düzenlenen Queen Palm International Film Festivali'nde 'En İyi Sinematografi', 'En İyi Kısa Film' ve 'En İyi Müzik' dallarında 3 farklı ödül kazandı.

Hollister, IQ, Vogue ve InStyle gibi dergiler için de modellik yapan Almila Ada, 2018 yılında "Pointe Stüdyo" adında bir pilates merkezi kurmuştur. Oyunculuğunun yanı sıra burada eş zamanlı bale fitness eğitmenliği yapmaktadır.