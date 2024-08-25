Almanya'da bıçaklı saldırıyı gerçekleştirildiğinden şüphelenilen kişi gözaltına alındı
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde 23 Ağustos akşamı festivalde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphenilen bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi
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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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Reul, “Gerçekten aradığımız kişi kısa süreden beri gözaltında. Bu, çok şüphelendiğimiz biri. Ancak bunun şimdi incelenmesi gerekiyor.” dedi.
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Gözaltı öncesinde çok sayıda insanın dinlendiğini ve bilgilerin toplandığını aktaran Reul, “Bu kişi hakkında sadece ipucu değil, aynı zamanda kanıt da bulduk.” ifadesini kullandı.
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Alman Haber Ajansı DPA’nın Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanlığı'nın sözcüsüne dayandırdığı haberine göre söz konusu şüpheli polise teslim oldu.
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Solingen kentinde, şehrin 650. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 23 Ağustos Cuma günü düzenlenen "Çeşitlilik Festivali'nde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 4’ü ağır 8 kişi yaralanmıştı.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.