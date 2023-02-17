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Haberler Enerji

Almanya ve Avusturya'dan doğal gaz iş birliği

Almanya ve Avusturya, gelecekte doğal gazda bir kriz durumunda büyük gaz depolama tesislerinin ortak kullanımını için anlaşma imzaladı

Giriş: 17.02.2023 - 16:26 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya ve Avusturya'dan doğal gaz iş birliği
AA

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avusturya ile Haidach ve 7 doğal gaz depolama tesislerinin kullanımı ve doldurulmasında ortak sorumluluk üstlenmek için bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, yeni anlaşmanın, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Avusturya İklim Koruma Bakanı Leonore Gewessler tarafından bugün Viyana'da imzalandığı ifade edildi.

Anlaşma ile iki ülke, "enerji yönlendirmesi veya gaz kıtlığı durumunda bile" gaz depolama tesislerindeki gaza erişim konusunda birbirlerine güvence verdi.

Söz konusu doğal gaz depolama tesislerinde hedeflenen dolum miktarlarının sorumluluğu da gelecekte iki komşu ülke arasında paylaşılacak.

Avusturya Salzburg yakınlarındaki Haidach kasabasında bir yeraltı doğal gaz deposu ve anlaşmadaki diğer 7 doğal gaz depolama tesislerinde 5 milyar metreküpe kadar doğal gaz depolanabiliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı öncesi söz konusu tesisler Rus enerji şirketi Gazprom tarafından kullanılıyordu.

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