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Almanya Teknik Direktörü Hansi Flick futbolu bırakan Mesut Özili övdü

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick, futbolu bırakma kararı alan Mesut Özil'in "olağanüstü" Alman milli oyuncularından biri olduğunu söyledi

Giriş: 22.03.2023 - 17:25 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya Teknik Direktörü Hansi Flick futbolu bırakan Mesut Özili övdü
AA

Flick, Almanya Futbol Federasyonunun (DFB) internet sitesinde yer alan açıklamasında, "En başarılı döneminde dünyanın en iyi futbolcularından biriydi. Neredeyse on yıl boyunca milli takımın şekillenmesine yardımcı oldu. 2014'te Dünya Kupası şampiyonluğunun kazanılmasında da belirleyici bir katkısı oldu." dedi.

Alman teknik adamın Mesut Özil ile çalışmaktan büyük keyif aldığı belirtilen açıklamada, "Olağanüstü yeteneklere sahipti, tekniği ve oyuna bakışı olağanüstüydü." görüşlerine yer verildi.

Milli futbolcu Antonio Rüdiger ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir gün çocuklarıma Özil'in ne kadar olağanüstü bir oyuncu olduğunu ve gördüğüm en yetenekli oyunculardan biriyle aynı sahayı paylaştığım için ne kadar ayrıcalıklı olduğumu anlatacağım." ifadesini kullandı.

Mesut Özil ile 2014'te Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Jerome Boateng de Instagram'da paylaştığı fotoğrafların hikayesinde "Bu formayı giymiş en iyi oyunculardan biri. Tüm anılar için teşekkürler ve böylesine inanılmaz bir kariyer için tebrikler." şeklinde görüş belirtti.

Alman medyası da Mesut Özil'in futbolculuk kariyerini sonlandırmasına geniş yer verdi.

Kicker dergisi, "34'te bitirdi. Özil kariyerinin sona erdiğini açıkladı" başlığıyla duyurduğu haberinde, Mesut Özil'in kariyerinin en büyük başarısını 2014 yılında Brezilya'da Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanarak kutladığına ve o turnuvadaki yedi maçın tamamında ilk 11'de oynadığına dikkati çekti.

Bild gazetesi Mesut Özil için, "Dünya Şampiyonu internetten duyurdu. Özil futbolu bırakıyor" başlığıyla haberi okuyucularıyla duyurdu.

Spiegel dergisi de, "2014 dünya şampiyonu. Mesut Özil kariyerini sonlandırıyor" başlığıyla verdiği haberinde 92 kez milli olan Mesut Özil'in artık profesyonel futbolcu olmak istemediği ve uzun bir süre milli takımın oyununu şekillendirdiği belirtildi.

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