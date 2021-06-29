Würzburg kentindeki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama

Reuters / HABERTURK.COM

Savcılar, "Suçlular için İslamcı bir arka plan olması muhtemel" ifadesine yer verdi.

Daha önce saldırının failinin psikiyatrik motivasyonlarla mı yoksa radikal dini motivasyonlarla mı saldırıyı gerçekleştiği üzerine durulmuştu.

Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinin Würzburg kentinde 25 Haziran’da meydana gelen saldırıda, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Reuters, Somalili failin saldırıyı gerçekleştirirken iki kez tekbir getirdiğini, saldırıya şahit olanların söylediğini aktardı.

Henüz saldırıya ilişkin kesin bir bilgi olmamasına rağmen saldırı için radikal dini çevrelerle bağlantısı olduğu açıklaması yapıldı.