AA

Alman hükümeti, Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kesinlikle zehirlendiğini açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan testlerin ardından Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Novichok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini belirtti.

Seibert, zehirlenme olayını Navalnıy'a yapılan bir saldırı olarak niteleyerek, Alman hükümetinin bunu sert bir şekilde kınadığını vurguladı.

Alman hükümetinin konuyu görüştüğünü ifade eden Seibert, Rusya yönetimini, konuyu açıklığa kavuşturmaya davet etti.

Seibert, hükümetin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla AB ve NATO'daki ortaklarına test sonucu hakkında bilgi vereceğini ve Rusya'ya verilebilecek uygun bir ortak tepkiyi tartışacağını ifade etti.

Hükümetin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile de iletişime geçeceğini bildiren Seibert, Federal Meclis'teki parlamento gruplarının bilgilendirileceğini ve Dışişleri Bakanı'nın da Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği ile temasa geçerek sonucu ileteceğini kaydetti.

MERKEL'DEN AÇIKLAMA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenerek susturulmaya çalışıldığını söyledi.

Merkel, Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiğinin kesin olarak tespit edilmesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Alman Şansölye, "Kesin olan Aleksey Navalnıy'ın bir suçun kurbanı olduğu ve susturulmak istendiğidir. Hükümet adına bunu sert şekilde kınıyorum." dedi.

Merkel, Rus hükümetinden bu süreci açıklamasını beklediklerini dile getirerek, "Şu anda sadece Rus hükümetinin yanıtlayabileceği ve yanıtlaması gereken çok ciddi sorular var." ifadesini kullandı.

Merkel, Aleksey Navalnıy'ın kaderinin dünya çapında ilgi gördüğünü, tüm dünyanın cevap beklediğini vurguladı.

Merkel konuyla ilgili AB ve NATO'yu da bilgilendireceklerini belirtti.

Angela Merkel, Rusya'nın Berlin Büyükelçisinin konuya ilişkin bakanlığa çağrılarak bilgilendirildiğini sözlerine ekledi.

RUSYA: ALMANYA'DAN BİLGİ BEKLİYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kesinlikle zehirlendiğine dair açıklama yapan Almanya hükümetinden bilgi beklediklerini açıkladı.

TASS haber ajansına konuşan bir bakanlık yetkilisi, Alman hükümetinin Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kesinlikle zehirlendiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Yetkili, Rus Başsavcılığının Alman Başsavcılığına daha önce konuyla ilgili başvuruda bulunduğunu hatırlatarak, "Başsavcılığımızın talebine yanıt bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Almanya tarafından konuya ilişkin herhangi bir bilginin kendilerine ulaşmadığını savundu.

Öte yandan TASS'ın güvenlik güçlerine dayandırdığı haberine göre Rus kriminologlar, Navalnıy'nın vücudunda herhangi bir zehirli ve toksik maddelerin bulunmadığını iddia etti.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti.