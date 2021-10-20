Almanya Merkez Bankası Başkanı istifa etti

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Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann istifa etti. Bundesbank'tan yağılan açıklamaya göre Weidmann kişisel nedenlerden dolayı yıl sonunda görevini bırakacak.

2011 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Weidmann Bundesbank çalışanlarına yolladığı mektupta "10 yılın yeni bir sayfa açmak için yeterli bir zaman olduğu kanaatine vardım, hem kendim hem de Bundesbank için" ifadelerini kullandı.

MERKEL'İN DANIŞMANIYDI

Merkez Bankası Başkanı olmadan önce Jens Weidmann, Şansölye Angela Merkel'in ekonomi danışmanıydı. Weidmann zaman zaman Avrupa Merkez Bankası ile genişlemeci politikaların kapsamı konusunda yaşadığı fikir ayrılıklarıyla gündeme geliyordu.

İstifanın ardından Almanya'da Merkel dönemiyle beraber Bundesbank'ta da Weidmann dönemi kapanmış olacak.