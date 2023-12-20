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        Haberler Dünya Almanya, Kızıldeniz’de ABD liderliğindeki çok uluslu misyona katılıp katılmayacağını inceliyor

        Almanya, Kızıldeniz’de ABD liderliğindeki çok uluslu misyona katılıp katılmayacağını inceliyor

        Alman hükümeti, Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırılara karşı ABD liderliğinde oluşturulan çok uluslu güvenliği sağlama misyonuna Almanya'nın katılıp katılmayacağını inceliyor.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 18:32 Güncelleme: 20.12.2023 - 18:32
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        Kızıldeniz misyonuna Almanya da katılabilir
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        Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin'de düzenlenen brifingde, Yemen’deki Husilerin, Kızıldeniz’de sivil gemilere saldırmasını başından beri açık bir şekilde kınadıklarını belirtti.

        Wagner, gelecekte bu saldırıların nasıl önlenebileceği konusunda Avrupalı ​​ve Amerikalı ortaklarla görüşmeler yaptıklarını, buna operasyona olası katılım konusunun da dahil olduğunu aktararak, "Şu anda iç incelemeler devam ediyor. Şimdi burada misyona katılma konusunda spekülasyon yapmak istemiyorum." dedi.

        "Hangi lojistik seçeneklerin olduğuna bakıyoruz"

        Brifinge katılan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya’nın da misyona katılmasına ilişkin bir opsiyonun bulunup bulunmadığının incelendiğine işaret ederek, misyona katılmak için parlamentodan da yetki alınması gerektiğini vurguladı.

        Hebestreit, "Şimdi yasal bir çerçeve var mı' diye bakıyoruz. Hangi lojistik seçeneklerin olduğuna bakıyoruz. Bunu beklememiz gerekiyor. Buradan böyle bir incelemenin önüne geçmek istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Bölgede, Husilerin sivil deniz taşımacılığına yönelik büyük tehdidin söz konusu olduğunu belirten Hebestreit, saldırıların dünya ticaretine ve gemilerin güvenliği için ciddi etkileri olduğunu dile getirdi.

        Hebestreit, "Bu kabul edilemez." diyerek, İran’dan Husilerin bu saldırıları durdurmasını istemesini talep ettiklerini kaydetti.

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