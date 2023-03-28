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Almanya Kemal C.'yi konuşuyor: Devleti 9,7 milyon Euro dolandırdı, ceza aldı

Berlin Eyalet Mahkemesi, ücretsiz COVID-19 testleriyle hile yapan ve devleti 9,7 milyon Euro zarara uğratan 46 yaşındaki Kemal C.'ye en yüksek ceza verildi.

Giriş: 28.03.2023 - 17:23 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya Kemal C.'yi konuşuyor: Devleti 9,7 milyon Euro dolandırdı, ceza aldı
HABERTURK.COM

Almanya'da COVID-19 testlerinin faturalandırılmasında dolandırıcılık yapan Kemal C., Berlin'de bugüne kadar görülen en büyük cezayı aldı ve toplam 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Spiegel'de yer alan habere göre Berlin Bölge Mahkemesi Pazartesi günü verdiği kararda, 47 yaşındaki Kemal C., COVID-19 testlerinde yanlış faturalandırma yaparak devleti yaklaşık 9,7 milyon Euro dolandırdı.

Ceza Mahkemesi'ne göre, Kemal C. 2021 baharında 18 merkezi COVID-19 test merkezi olarak kaydettirdi. Ancak, faturalandırılan testler ya hiç yapılmadı ya da belirtilen kapsamda yapılmadı. Böylece Kemal C. yaklaşık 10 milyon Euro'ya yakın parayı ele geçirdi. İddianameye göre, Kemal C. bunun 6,6 milyon Euro'dan fazlasını Türkiye'ye gönderdi. Dolandırıcılık Mayıs'tan Ekim 2021'e kadar sürdü.

Eski satın alma operatörü hakkında açılan davalarda dolandırıcılıktan suçlu bulunurken en yüksek ceza olan 8 yıl 9 ay hapis verildi. Diğer sanık kız kardeş ise suç ortağı olduğu gerekçesiyle 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca elde edilen paraya da el konulmasına hükmetti.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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