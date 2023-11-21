Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Avrupa Almanya İçişleri Bakanı: Müslüman düşmanlığı sorunumuz var

        Almanya İçişleri Bakanı: Müslüman düşmanlığı sorunumuz var

        Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Almanya'da Müslüman düşmanlığı sorunu olduğunu belirtti ve "Aşırı sağcılık hepimiz için büyük tehditlerinden biri" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 20:21 Güncelleme: 21.11.2023 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Müslüman düşmanlığı sorunumuz var"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkede Müslüman düşmanlığı sorunun olduğunu söyledi.

        Faeser, bugün düzenlenen Almanya İslam Konferansı'nda, haziranda "Müslüman Düşmanlığı Bağımsız Uzman Grubu" tarafından yayınlanan raporun ülkedeki iki kişiden birinin "Müslüman düşmanlığı" içeren ifadeleri onayladığını ortaya koyduğunu belirtti.

        "Almanya'da Müslüman düşmanlığı sorunumuz da var." diyen Faeser, Müslümanlara yönelik saldırıların raporda resmi rakamların gösterdiğinden çok daha fazla olduğunu varsaydıklarını belirtti.

        Faeser, bu bağlamda Müslüman karşıtlığının belgelenmesine ilişkin olanakların ve danışma merkezlerin artırılacağını kaydetti.

        REKLAM

        "BUNU KABUL EDEMEYİZ"

        Müslüman düşmanlığından etkilenenleri daha fazla koruma ve destekleme imkanlarını da artıracaklarını aktaran Faeser, "Almanya'daki pek çok Müslümanın günlük hayatta Müslüman karşıtı saldırılarının kurbanı olma tehdidi gerçektir. Bunun güvenlik duygusu açısından korkunç sonuçları var. Bunu kabul edemeyiz." ifadesini kullandı.

        Almanya'da her insanın güven içinde yaşama hakkı bulunduğunu vurgulayan Faeser, "Müslüman karşıtlığına, aşırı sağcılığa, Yahudi karşıtlığına, ırkçılığa ve insan düşmanlığının diğer biçimlerine sıfır tolerans gösterilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

        "AŞIRI SAĞCILIK EN BÜYÜK TEHDİTLERDEN BİRİ"

        Toplumun bölünmemesi gerektiğini vurgulayan Faeser, "Aşırı sağcılık hepimiz ve demokrasimiz için en büyük tehditlerden biri olmaya devam ediyor. Bunun tehdit potansiyellerini çok ciddiye almalıyız." diye konuştu.

        Bakan Faeser, Orta Doğu'daki ihtilafın Alman sokaklarına yansımaması gerektiğini ifade ederek, ihtilafın ülkelerinde şiddete dönüşmesini önlemek için her şeyi yapacaklarını belirtti.

        Müslüman düşmanlığı ve göç toplumundaki antisemitizm ile nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin önemli konular olduğunu aktaran Faeser, İsrail'in güvenliğini korumak, antisemitizmle mücadele etmek ve ülkede Yahudileri korumak Almanya'nın devlet meselesi olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Antisemitizme karşı birlikte mücadele verilmesini isteyen Faeser, bu bahane ile Müslümanlara karşı bir hava oluşturulmaması gerektiğini ifade etti.

        ANTİSEMİTİZMLE MÜCADELE

        Bakan Faeser, Müslüman derneklere de antisemitizmle mücadeleyi görünür şekilde sürdürme çağrısında bulundu.

        Bu yılki Almanya İslam Konferansı "Toplumsal barış ve demokratik uyum: Toplumsal bölünme zamanlarında Yahudi karşıtlığı ve Müslüman karşıtlığıyla mücadele" başlığı altında düzenlendi.

        İki gün sürecek konferans kapsamında çeşitli paneller düzenlenecek.

        Almanya İslam Konferansı 2006'da hayata geçirilerek Alman hükümeti ile Müslümanlar arasında işbirliği ve diyaloğun artırılması hedeflenmişti.

        Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları savaş suçudur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları savaş suçudur
        İstanbul'da '0' otomobil vurgunu
        İstanbul'da '0' otomobil vurgunu
        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        İsrail, esir takasını onaya hazırlanıyor
        İsrail, esir takasını onaya hazırlanıyor
        Alperen Şengün durdurulamıyor!
        Alperen Şengün durdurulamıyor!
        Enerjisa'nın yatırımı nasıl katlandı?
        Enerjisa'nın yatırımı nasıl katlandı?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Habertürk Anasayfa