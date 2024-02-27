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        Haberler Magazin 2005'te Aslı Bayram seçilmişti

        2005'te Aslı Bayram seçilmişti

        Almanya, İran asıllı Apameh Schönauer'in ülkenin en güzel kadını seçilmesiyle dejavu yaşadı. Zira; 2005'te Almanya'nın güzeli Aslı Bayram seçilmişti. Almanya, 19 yıl aradan sonra bir kez daha "Alman kadınlarının, kendini sorgulama zamanı" düşüncesini gündeme getirdi

        Giriş: 27.02.2024 - 11:10 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:19
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        Almanya için dejavu zamanı
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        Almanya'nın en güzel kadını İran asıllı Apameh Schönauer seçildi...

        Almanya'da düzenlenen güzellik yarışmasının kazananı 39 yaşındaki mimar Apameh Schönauer oldu. Berlin'de yaşayan ve henüz 6 yaşındayken ailesiyle İran'dan Almanya'ya taşınan Schönauer, 15 bin kadını geride bırakarak birincilik tacını taktı.

        GÜNDEM OLDU

        Apameh Schönauer'in Almanya'nın kraliçe seçilmesi gündem oldu. Almanya'da birçok kişi, göçmen kadınların, Alman kadınlarının önüne geçmesini sorguluyor. Alman basını, haberlerin ve köşe yazılarının satır aralarında; "Alman kadınlarının, kendini sorgulama zamanı" düşüncesini geçirdi.

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        ASLI BAYRAM 2005'TE SEÇİLMİŞTİ

        Almanya, bu düşüncede dejavu yaşıyor.

        Zira; bundan 14 yıl önce bir Türk kadını Almanya'nın en güzel kadını seçilmişti.

        Aslı Bayram...

        ALMANYA'DA DOĞUP BÜYÜDÜ

        2005'te Miss Deutschland seçilen Aslı Bayram, Almanya'nın Darmstadt kentinde 1 Nisan 1981’de dünyaya geldi. Türkiye’den göç etmiş bir Türk ailenin çocuğu olan Bayram, Almanya güzeli seçilmesinden sonra birçok Türk ve Avusturya sinema filminde, Alman dizilerinde rol aldı. Aslı Bayram'ın rol aldığı filmlerden biri de Patrick Swayze'ın da kadrosunda yer aldığı 2006 yapımı 'Jump' oldu. Bayram, bu filmde; 'Josefine Gehwolf' karakterini canlandırdı.

        BİRÇOK FİLM VE DİZİDE ROL ALDI

        Aslı Bayram'ın rol aldığı sinema ve TV yapımları;

        • Beyza'nın Kadınları

        • Jump

        • Soko Viena

        • Short Cut to Hollywood

        • 180°

        • Sevdah za Karima

        • Sırat

        • Body Complete

        • Shanghai Gypsy

        • Wüstenärztin

        • One Chance

        • Altınlı Kadın

        • Unseen

        • Semtembers of Shiraz

        • Tommies

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        #almanya
        #apameh Schönauer

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