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        Almanya'dan Suriye krizinin çözümünde Türkiye vurgusu

        Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'deki duruma ilişkin Türkiye'nin mevcut krizle başa çıkmada merkezi role sahip olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 04:06 Güncelleme: 04.12.2024 - 04:06
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        Almanya'dan Suriye krizinin çözümünde Türkiye vurgusu
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        Annalena Baerbock, Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüştüğüne dikkati çekerek, "Bölgede kilit oyuncu olarak Türkiye mevcut krizle başa çıkmada merkezi role sahiptir." ifadesini kullandı.

        Baerbock paylaşımında, Suriye'deki sivillerin ve azınlıkların korunmasının birinci öncelik olması gerektiğini vurguladı.

        Alman Dışişleri Bakanı paylaşımında, Ukrayna'daki savaşa da değinerek, NATO'nun, "böylesi fırtınalı dönemlerde güvenlik çıpası" olduğunu kaydetti.

        Almanya'nın da bu tür durumlarda sorumluluk almasının önemine işaret eden Baerbock, "Avrupa'nın güvenliği, NATO'nun doğu kanadının korunması ve Ukrayna'nın siyasi, ekonomik ve askeri olarak desteklenmesi önemli. Litvanya'daki tugayımızla karada, Eurofighter'larla havada ve Baltık Denizi'ndeki ilave gemilerle NATO'nun doğu kanadını güçlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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        #almanya
        #Suriye
        #türkiye
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