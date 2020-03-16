Ereğli Devlet Hastanesi'ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran 68 yaşındaki H.S., 3 gün önce Almanya'dan geldiğini belirtti. Bunun üzerine H.S., 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Yapılan tetkikler sonucu sağlık durumunun netlik kazanacağı belirtildi.

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