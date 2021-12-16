Zarar 100 milyon Euro

Türk filmleri, en çok izlendiği yabancı ülke olan Almanya'da iki yıl içinde yaklaşık 100 milyon Euro hasılat kaybına uğradı. Almanya'da film dağıtımı yapan Ali Fidan, Habertürk'e verdiği röportajda pandemi döneminde sinema sektörünün iflas etmemesi için alınan önlemleri ve Türk filmlerinin yeniden yüksek hasılatlara ulaşması için neler yapılması gerektiğini anlattı
Almanya'nın nüfusu... 84.014.217 Türkiye'nin nüfusu... 83.614.362
Nüfusları neredeyse aynı olmasına rağmen pandemi öncesinde iki ülke arasındaki sinema izleyici sayısı arasında yaklaşık iki kat fark vardı. 2019'da Türkiye'de 56 milyon bilet kesildi. Almanya'da ise 119 milyon.
Pandeminin ilk yılında iki ülke arasındaki izleyici sayısı arasında iki katlık fark hemen hemen aynıydı. 2021'de ise fark 4 katına çıktı. Almanya'da film dağıtım şirketi olarak faaliyet gösteren AF Media'nın sahibi Ali Fidan, Habertürk'e verdiği röportajda pandemi döneminde Türk filmlerinin yılda yaklaşık 50 milyon Euro zarara uğradığını açıkladı.
Almanya'da sinema sektörü pandemiden ne ölçüde etkilendi, toplam kayıp ne kadar oldu? Sinema sektörünün kaybı için ne gibi önlemler alındı? Pandemi döneminde Almanya'daki sinema sektörü de tüm ülkelerde olduğu gibi büyük kayıplar yaşadı. 2019'da 119 milyon izleyici yapan Alman sinema sektörü, 2020'de 38 milyon izleyiciyle % 75'lik bir kayba uğradı. Devlet ve kültür bakanlığı bu sektörde eleman çıkarmaları ve iflasları önlemek için yardım paketini uygulamaya aldı. Eleman çıkarımlarını önlemek için kısa çalışma programı uygulandı. Başta sağlık sigorta giderleri olmak üzere tüm giderler için % 80'e varan teşvikler verildi. İşletmelerin iflasını önlemek için işletmelerin klasik giderleri (kira, elektrik, gaz, su ve şirket içi giderleri) 3'er aylık dönemler şeklinde düzenli yapılan yardımlarla karşılandı.
Almanya'daki normalleşmeden sonra izleyicilerin sinema salonlarına dönüşü ne ölçüde oldu? Pandemi öncesine dönüşün ne zaman olacağı öngörülüyor? Temmuz 2021'den itibaren sinemalar tekrar faaliyete geçti. Temmuzdan bu yana izleyici sayısı 34 milyonu buldu. Almanya'daki sinema sektörü bu engeli çok kısa sürede aşacak gibi görünüyor. Birkaç kez ertelenen ve sezon başında sinemacıların umudu olan 'James Bond serisinin 25'inci filmi 'No Time To Die' 11 haftada toplamda 5 milyon 800 bin izleyiciye ulaşınca sinemacıların yüzü güldü. 'Dune' ve 'Venom 2: Let There Be Carnage' ise 8 haftada birer milyon izleyiciye ulaştı. Önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan 'Örümcek Adam' ve çekimleri Berlin'de tamamlanan 'Matrix Resurrections' de izleyicileri salonlara çekeceğe benziyor. Sinemalarda da uygulanan 2G (korona atlatanlar ve aşılı olanlar ) kontrolleri ve hijyen uygulamaları bundan sonra izleyicilerin alışması gereken kurallar olacak.
Pandemi döneminde Türk filmlerinin zararı ne kadar oldu? Bu sezon Türk filmlerine olan ilgi ne düzeyde gerçekleşiyor? Yılda yaklaşık 3.5 - 4 milyonluk izleyiciden ve dolayısıyla yaklaşık 50 milyon Euro'luk bir hasılattan söz ediyoruz. Ne yazık ki büyük Türk yapımlarının henüz vizyona girmemesi kazanç sağlamalarına engel oluyor. Yeni yılda gösterime girecek güçlü Türk filmlerinin bu açığı kapatacağına inanıyorum. Bunu gerek sosyal medya araçlarımızdan bize ulaşan yorumlardan gerekse geçen aylarda organizasyonunu gerçekleştirdiğimiz konser ve tiyatro oyunlarına gösterilen ilgiden gördük. Şunu paylaşmak isterim; uygulanan hijyen konseptleri ve denetimler sinema salonlarını en güvenilir yerlerden biri haline getiriyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Almanya'da Türk filmlerinin iki yıldaki zararı 100 milyon Euro/almanya-da-turk-filmlerinin-iki-yildaki-zarari-100-milyon-euro-3284019
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