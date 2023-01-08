Almanya'da kimyasal saldırı paniği!

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Alman yayın kuruluşu Welt'in aktardığına göre, ülkenin kuzeybatısında kimyasal silah ile saldırı hazırlığında olan İran uyruklu bir kişi tutuklandı

32 yaşındaki adamın, siyanür ve risin ile "ciddi bir şiddet eylemine" hazırlık yaptığı belirtildi.

Haberde, İranlı adamın yanı sıra bir kişinin daha Castrop-Rauxel bölgesinde tutuklandığı aktarıldı.

Görgü tanıklarının Welt'e söylediğine göre, her iki kişi de tutuklandığı sırada iç çamaşırlarıyla yakalandı.

Terörle mücadele ekipleri tarafından gerçekleşen baskında polis ve güvenlik güçleri kimyasal terör saldırısına karşı koruyucu giysiler giydi.

Yetkililer, şüphelinin devlet için tehlikeli ciddi bir şiddet eylemine hazırlandığını ifade etti.

Polis, saldırı planının ne kadar ilerlediğini ya da bir hedefin seçilip seçilmediğini açıklamadı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.