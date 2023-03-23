Almanya'da gelecek kış için kritik uyarı

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Almanya’da enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ Ajansı'nın (Bundesnetzagentur) Başkanı Klaus Müller, Almanya'nın enerji krizinin 'bitmediğini' ve durumun büyük ölçüde önümüzdeki kışın daha soğuk geçip geçmeyeceğine bağlı olduğunu söyledi.

"RİSKLER VAR" Görsel: Associated Press Müller Financial Times'a verdiği demeçte, "Gaz sıkıntısı tehlikesi hala devam ediyor" dedi ve "Bu büyük ölçüde gaz kullanımını azaltmaya devam edip etmeyeceğimize ve Almanya'da gaz tedarikinin çeşitlenmesinin sağlanıp sağlanayacağına bağlı, riskler var" diye ekledi. Riskler arasında Çin'in 'tahmin edilenden daha hızlı' bir şekilde ivme kazanan ekonomik toparlanması ve bunun sonucunda oluşan daha yüksek bir gaz talebinin de yer aldığı ifade edildi. Müller'in açıklamaları, geçtiğimiz ay gaz fiyatlarındaki büyük düşüşe rağmen Avrupa'nın Rusya ile olan enerji savaşını henüz kazanmadığı uyarısında bulunan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un yorumları ile benzerlik de taşıyor. Birol da verdiği demeçte, "Önümüzdeki kış için aşırı özgüvenli olmak riskli" diyerek Avrupa'yı uyarmıştı.

ALMANYA EN ZARAR GÖREN AVRUPA ÜLKELERİNDEN BİRİ OLDU Görsel: Associated Press Almanya, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının Avrupa enerji piyasalarında yol açtığı kargaşanın en yaralananlarından biri oldu. Zira savaştan önce Almanya'ya gazın yüzde 55'i Rusya'dan geliyordu. Çatışmaların patlak vermesinden sonraki aylarda bu durum neredeyse ortadan kalktı ve alternatiflere hücum başladı. Gelişen durumlar geçtiğimiz yaz gaz fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu durum Almanya'nın enerji şirketlerinden bazılarını üretimi durdurmaya zorladı ve sanayi sektörü için elektrik kesintisi uyarılarına yol açtı. Ancak Almanya, krizle başa çıkmak için enerji sistemini kısmen yeniden yapılandırmayı başardı. Berlin; Orta Doğu ve ABD'den yeni LNG kaynakları tedarik etti, Norveç, Hollanda, Belçika ve Fransa'dan ithalatını arttırdı ve kuzey kıyısında LNG ithalat terminali olarak hizmet verecek olan yeni tesisleri inşa etti.

"GELECEK KIŞ İÇİN DAHA FAZLA TASARRUF" Görsel: Associated Press Şirketler ve haneler de ciddi enerji tasarrufu yaptı ve sanayi bu kış yüzde 20 daha az gaz kullandı. Ancak Müller gelecek kışın daha kritik olduğuna vurgu yaparak "Gelecek kış gaz sıkıntısı yaşamamak için daha fazla tasarruf yapmaya hazır olmayan bir iş insanı tanımıyorum. Bence kriz yaşamamak ve gaz tasarrufu için daha fazlasını yapabiliriz ve yapmalıyız. Avrupa'da 2022-23'te çok ılıman bir kış geçirdiğimiz için çok şanslıydık. Fakat hava durumunun ne kadar ciddi bir etkisi olduğunu, soğuk havalarda evleri ısıtmak için ne kadar gaz yakılması gerektiğini görüyorsunuz" diye ekledi. Almanya'nın gaz depoları şu anda bir yıl öncesine göre çok daha yüksek bir seviye olan yüzde 64 oranında dolulukta görünüyor. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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