Almanya'da Fırsat Kart ne zaman yürürlüğe girecek?

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Almanya'da Federal Meclis (Bundestag) nitelikli iş gücü göçü yasasını Haziran ayında onayladı.

Yasaya göre AB dışından nitelikli işçilerin ülkeye gelmesi, oturum izni ve vatandaşlık alması daha kolay olacak.

Almanya'nın açıklamasına göre 1 Mart 2024'te Fırsat Kartı yürürlüğe girecek.

Vizenin vasıflı işçi vizesiyle Almanya'ya taşınan kişiler için geçerli olacağı duyuruldu. Yasaya göre yabancı işçilere 3 yol sunuluyor. İlki Almanya'da denklik verilen bir üniversite veya mesleki yeterlilik diplomasına sahip olunması ve bir şirketten iş teklifi alınması. İkincisi ilgili bir iş alanında en az 2 yıllık tecrübe, mesleki eğitim ya da diploma şartı. İlk defa uygulanacak 3. yol ise henüz iş bulamasa da iş bulma potansiyeline sahip kişilere fırsat kartı verilmesi. Bu kişinin nitelikleri, dil becerileri, mesleki deneyimi Almanya'yla bağlantıları ve yaşı dikkate alınarak puanlanması planlanıyor. Kişilerin 10 üzerinden 6 alması planlanıyor.

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