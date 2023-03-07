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Almanya'da fabrika siparişleri ocakta yüzde 1 arttı 

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre ülkede fabrika siparişleri ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1 yükseldi

Giriş: 07.03.2023 - 15:30 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'da fabrika siparişleri ocakta yüzde 1 arttı 
AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ocak ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 artarken, Ocak 2022'ye göre ise yüzde 10,9 azaldı.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1 düşmesi yönündeydi. Söz konusu siparişlerde Aralık 2022’de yüzde 3,4 artış görülmüştü.

Almanya'da ocakta aylık bazda yurt içi siparişler yüzde 5,3 azalırken, yurt dışından siparişlerde yüzde 5,5 artış görüldü.

Söz konusu dönemde Euro Bölgesi'nden yeni siparişler aralık ayına göre yüzde 2,9 düşerken, diğer ülkelerden Almanya'ya gelen siparişler yüzde 11,2 arttı.

Ocakta ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 8,9 düşerken, sermaye malı siparişleri yüzde 8,9 yükseldi. Tüketim malı üreticilerinin siparişlerinde yüzde 5,5 düşüş görüldü.

ALMANYA EKONOMİSİNDE KÜÇÜLME

Bu arada, Almanya ekonomisi, 2022'nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 küçüldü.

Ekonomistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin resesyona girdiğini düşünürken, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin daha da düşmesini bekliyor.

Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.

Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra Kovid-19 salgınının ilk yılı olan 2020'de 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,2 büyüme bekliyor.

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