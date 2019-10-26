Almanya'da Sol Parti vekilleri, ülkedeki Amerikan askeri varlığının sona erdirilmesi için hükümete çağrıda bulundu.

Sol Parti'den yapılan çağrıda, Başbakan Angela Merkel'den Amerikan askerlerini en kısa sürede Almanya'dan göndermesi talep edildi.

Bundestag'ın resmi internet sitesinde yayınlanan çağrıda, "Alman topraklarında 35 bin Amerikan askeri konuşlu durumda. Avrupa'daki başka bir ülkede bu kadar Amerikan askeri bulunmuyor" denildi.

Almanya'daki askeri üslerin, ABD'nin Ortadoğu'daki savaşlarını sürdürmesine yardımcı olduğu savunulan yazıda, ülkedeki Amerikan askeri birliklerinin Rusya ile ilişkilerde gerginlik yaratmak için kullanıldığı da öne sürüldü.

SINIRA SEVKİYAT

Parti'den yapılan açıklamada ABD birliklerinin, konvoy halinde Rusya’nın batı sınırlarına yakın bir noktaya nakledildiği de iddia edildi.

Açıklamada, “Bu tür yer değiştirmeler, 2+4 Anlaşması’nın ruhuna aykırıdır” ifadelerine yer verdi. 1990’da Batı Almanya, Doğu Almanya, Fransa, İngiltere, SSCB ve ABD arasında müzakere edilen anlaşma, eski Doğu Almanya topraklarında yabancı asker ve nükleer silah yerleştirilmesine yasak getiriyor.

Sol Parti'liler ayrıca, ABD askerlerinin Polonya ve Baltık ülkelerindeki rotasyonel varlığını eleştirerek, Rusya ile NATO arasında imzalanan ve hala yürürlükte olan nükleer silahları sınırlama konusundaki anlaşmasını tehdit ettiğini vurguladı.

MALİYETİ 71 MİLYON EURO

Çağrıya Merkel hükümetinden resmi bir açıklama yapılmadı. 2020 federal bütçesinde ülkedeki yabancı askeri varlıklar için ayrılan bütçe 71 milyon Euro olarak görülüyor.