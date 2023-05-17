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Almanya'da 113 Milyon Euro'luk mücevher soygununda karar

Almanya'nın Dresden kentinde mahkeme, Grünes Gewölbe Müzesi'nden 2019'da gerçekleşen mücevher soyguna karıştıkları gerekçesiyle yargılanan aynı aileden 5 kişiyi hapis cezasına çarptırdı.

Giriş: 17.05.2023 - 12:25 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'da 113 Milyon Euro'luk mücevher soygununda karar
HABERTURK.COM / Ajanslar

Dresden'de görülen davada hepsi 20'li yaşlarda olan 6 Alman'ın, ağırlaştırılmış çete hırsızlığı ve ciddi kundakçılık suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Aynı aileden oldukları belirtilen 5 sanığa 4 yıl 4 ay ile 6 yıl 2 ay arasında değişen cezalar verildi. Ailenin altıncı üyesi ise beraat etti.

Müzedeki koleksiyon, 18. yüzyılda Saksonya'yı yöneten "Güçlü August" tarafından oluşturulmuştu.

Çalınan parçalar arasında Polonya Beyaz Kartal Nişanı, elmasla süslü başörtüsü gibi nadide parçalar da yer alıyordu.

Polis daha önce yaptığı açıklamada soyguncuların yakalanmasıyla birlikte çalınan parçaların çoğunun geri alındığını açıklamıştı.

Avrupa'nın en büyük mücevher koleksiyonlarından birinin bulunduğu müzede gerçekleştirilen soygunda çalınan parçalar, tahmini değeri 113 milyon Euro'nun üzerinde olan 4 bin 300'den fazla elmas içeriyordu.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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