Almanya Bundesliga Ligi'nde 3. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

Almanya Bundesliga Ligi'nde 3. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 3. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Bayern, RB Leipzig ve BVB Dortmund haftayı galibiyetle noktaladı. İşte Almanya Bundesliga Ligi'nde 3. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...
Almanya Bundesliga Ligi'nin 3. haftasının son mücadelesi, M'gladbach-Werder Bremen arasında gerçekleşti.
Zorlu deplasmanda Werder Bremen ev sahibi rakibi M'gladbach'i 4-0 mağlup etti.
Bayern, evinde Hamburg'u 5-0 mağlup ederek toplam puanını 9'a çıkardı; konuk ekip Hamburg puan alamayarak evine döndü.
BVB Dortmund, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Heidenheim'i 2-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 7'ye yükseltti.
RB Leipzig, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Mainz 05'ni 1-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 6'ya yükseltti.
Frankfurt'u konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Leverkusen, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Freiburg, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Stuttgart'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Freiburg puanını 3'e yükseltti.
VfL Wolfsburg ile Köln ligin 3. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte VfL Wolfsburg 5 puana ulaşırken, Köln ise 7 puana yükseldi.
Hoffenheim, deplasmanda Union Berlin'i 4-2 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Zorlu karşılaşmada ev sahibi St.Pauli, rakibi Augsburg takımını 2-1 geçmeyi başardı.