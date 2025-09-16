Almanya Bundesliga Ligi'nde 3. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

Almanya Bundesliga Ligi'nin 3. haftasının son mücadelesi, M'gladbach-Werder Bremen arasında gerçekleşti.

Zorlu deplasmanda Werder Bremen ev sahibi rakibi M'gladbach'i 4-0 mağlup etti.

REKLAM advertisement1

Bayern, evinde Hamburg'u 5-0 mağlup ederek toplam puanını 9'a çıkardı; konuk ekip Hamburg puan alamayarak evine döndü.

BVB Dortmund, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Heidenheim'i 2-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 7'ye yükseltti.

RB Leipzig, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Mainz 05'ni 1-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 6'ya yükseltti.

Frankfurt'u konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Leverkusen, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Freiburg, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Stuttgart'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Freiburg puanını 3'e yükseltti.

VfL Wolfsburg ile Köln ligin 3. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte VfL Wolfsburg 5 puana ulaşırken, Köln ise 7 puana yükseldi.