Almanya Bundesliga Ligi'nde 24. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

Almanya Bundesliga Ligi'nin 24. hafta kapanışı Augsburg-Freiburg maçı ile oldu.

24. haftada ev sahibi Augsburg ile rakibi Freiburg berabere kaldı ve mücadele 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

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Ev sahibi RB Leipzig, zorlu mücadelede rakibi Mainz 05'e karşı üstünlük kuramayarak 2-1 mağlup oldu ve puan kaybetti. RB Leipzig kaybettiği 3 puanla 38 puanda kalırken, Mainz 05 puanını 41'e yükseltti.

Ligin 24. haftasında BVB Dortmund, konuk olduğu St.Pauli'yi 2-0 mağlup ederek puanını 35'e yükseltti, ev sahibi St.Pauli ise 21 puanda kaldı.

Bayern, 24. haftada Stuttgart'ı deplasmanda 3-1 yenerek 61 puana yükseldi, Stuttgart ise haftayı 36 puanla kapadı.

Zorlu deplasmanda M'gladbach ev sahibi rakibi Heidenheim'i 3-0 mağlup etti.

Hoffenheim, bu hafta Bochum'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Hoffenheim oldu.

Zorlu deplasmanda VfL Wolfsburg ev sahibi rakibi Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti.

Zorlu deplasmanda Leverkusen ev sahibi rakibi Frankfurt'u 4-1 mağlup etti.

H. Kiel, 24. haftada oynanan mücadelede Union Berlin'i 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden H. Kiel böylece 16 puana yükseldi. H. Kiel'i ağırlayan Union Berlin ise 24 puanda kaldı.