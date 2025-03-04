Almanya Bundesliga Ligi'nde 24. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
Almanya Bundesliga Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 24. hafta heyecanı sürüyor. Ligde 61 puanla Bayern lider ve hemen ardında onu 53 puanla Leverkusen takip ediyor. İşte Almanya Bundesliga Ligi'nde 24. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...
Almanya Bundesliga Ligi'nin 24. hafta kapanışı Augsburg-Freiburg maçı ile oldu.
24. haftada ev sahibi Augsburg ile rakibi Freiburg berabere kaldı ve mücadele 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.
Ev sahibi RB Leipzig, zorlu mücadelede rakibi Mainz 05'e karşı üstünlük kuramayarak 2-1 mağlup oldu ve puan kaybetti. RB Leipzig kaybettiği 3 puanla 38 puanda kalırken, Mainz 05 puanını 41'e yükseltti.
Ligin 24. haftasında BVB Dortmund, konuk olduğu St.Pauli'yi 2-0 mağlup ederek puanını 35'e yükseltti, ev sahibi St.Pauli ise 21 puanda kaldı.
Bayern, 24. haftada Stuttgart'ı deplasmanda 3-1 yenerek 61 puana yükseldi, Stuttgart ise haftayı 36 puanla kapadı.
Zorlu deplasmanda M'gladbach ev sahibi rakibi Heidenheim'i 3-0 mağlup etti.
Hoffenheim, bu hafta Bochum'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Hoffenheim oldu.
Zorlu deplasmanda VfL Wolfsburg ev sahibi rakibi Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti.
Zorlu deplasmanda Leverkusen ev sahibi rakibi Frankfurt'u 4-1 mağlup etti.
H. Kiel, 24. haftada oynanan mücadelede Union Berlin'i 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden H. Kiel böylece 16 puana yükseldi. H. Kiel'i ağırlayan Union Berlin ise 24 puanda kaldı.