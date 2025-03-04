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        13
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        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Almanya Almanya Bundesliga Ligi'nde 24. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 24. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 24. hafta heyecanı sürüyor. Ligde 61 puanla Bayern lider ve hemen ardında onu 53 puanla Leverkusen takip ediyor. İşte Almanya Bundesliga Ligi'nde 24. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:30
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        Almanya Bundesliga Ligi'nde 24. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
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        Almanya Bundesliga Ligi'nin 24. hafta kapanışı Augsburg-Freiburg maçı ile oldu.

        24. haftada ev sahibi Augsburg ile rakibi Freiburg berabere kaldı ve mücadele 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        Ev sahibi RB Leipzig, zorlu mücadelede rakibi Mainz 05'e karşı üstünlük kuramayarak 2-1 mağlup oldu ve puan kaybetti. RB Leipzig kaybettiği 3 puanla 38 puanda kalırken, Mainz 05 puanını 41'e yükseltti.

        Ligin 24. haftasında BVB Dortmund, konuk olduğu St.Pauli'yi 2-0 mağlup ederek puanını 35'e yükseltti, ev sahibi St.Pauli ise 21 puanda kaldı.

        Bayern, 24. haftada Stuttgart'ı deplasmanda 3-1 yenerek 61 puana yükseldi, Stuttgart ise haftayı 36 puanla kapadı.

        Zorlu deplasmanda M'gladbach ev sahibi rakibi Heidenheim'i 3-0 mağlup etti.

        Hoffenheim, bu hafta Bochum'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Hoffenheim oldu.

        Zorlu deplasmanda VfL Wolfsburg ev sahibi rakibi Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti.

        Zorlu deplasmanda Leverkusen ev sahibi rakibi Frankfurt'u 4-1 mağlup etti.

        H. Kiel, 24. haftada oynanan mücadelede Union Berlin'i 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden H. Kiel böylece 16 puana yükseldi. H. Kiel'i ağırlayan Union Berlin ise 24 puanda kaldı.

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 24. Haftanın Sonuçları
        28.02.2025 22:30
        Vfb Stuttgart
        1
        Bayern Münih
        3
        İY(1-1)
        01.03.2025 17:30
        FC Heidenheim
        0
        M'gladbach
        3
        İY(0-2)
        01.03.2025 17:30
        VfL Bochum
        0
        TSG Hoffenheim
        1
        İY(0-0)
        01.03.2025 17:30
        RB Leipzig
        1
        Mainz 05
        2
        İY(1-0)
        01.03.2025 17:30
        St Pauli
        0
        Borussia Dortmund
        2
        İY(0-0)
        01.03.2025 17:30
        Werder Bremen
        1
        Vfl Wolfsburg
        2
        İY(0-1)
        01.03.2025 20:30
        Eintracht Frankfurt
        1
        Bayer Leverkusen
        4
        İY(1-3)
        02.03.2025 17:30
        Union Berlin
        0
        Holstein Kiel
        1
        İY(0-1)
        02.03.2025 19:30
        Augsburg
        0
        Freiburg
        0
        İY(0-0)

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 24. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Bayern Münih
        		24 19 4 1 61 52
        2
        Bayer Leverkusen
        		24 15 8 1 53 27
        3
        Eintracht Frankfurt
        		24 12 6 6 42 13
        4
        Mainz 05
        		24 12 5 7 41 14
        5
        Freiburg
        		24 12 4 8 40 -2
        6
        RB Leipzig
        		24 10 8 6 38 6
        7
        Vfl Wolfsburg
        		24 10 7 7 37 10
        8
        M'gladbach
        		24 11 4 9 37 3
        9
        Vfb Stuttgart
        		24 10 6 8 36 5
        10
        Borussia Dortmund
        		24 10 5 9 35 7
        11
        Augsburg
        		24 8 8 8 32 -8
        12
        Werder Bremen
        		24 8 6 10 30 -13
        13
        TSG Hoffenheim
        		24 6 7 11 25 -15
        14
        Union Berlin
        		24 6 6 12 24 -15
        15
        St Pauli
        		24 6 3 15 21 -11
        16
        Holstein Kiel
        		24 4 4 16 16 -24
        17
        FC Heidenheim
        		24 4 3 17 15 -23
        18
        VfL Bochum
        		24 3 6 15 15 -26

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 25. Hafta Maçları
        07.03.2025 22:30
        M'gladbach
        Mainz 05
        08.03.2025 17:30
        Borussia Dortmund
        Augsburg
        08.03.2025 17:30
        Bayern Münih
        VfL Bochum
        08.03.2025 17:30
        Holstein Kiel
        Vfb Stuttgart
        08.03.2025 17:30
        Vfl Wolfsburg
        St Pauli
        08.03.2025 17:30
        Bayer Leverkusen
        Werder Bremen
        08.03.2025 20:30
        Freiburg
        RB Leipzig
        09.03.2025 17:30
        Eintracht Frankfurt
        Union Berlin
        09.03.2025 19:30
        TSG Hoffenheim
        FC Heidenheim
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