Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından görevlendirilen bir Türk avukatın Eylül ayında Türk makamlarca 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, avukata yönlendirilen suçlamaların ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını ve avukatın serbest bırakılması için girişimde bulunduklarını söyledi.

Der Spiegel dergisi avukatın, büyükelçilik tarafından Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının gerekleri belgelerinin hazırlanması için görevlendirildiğini yazdı.

Habere göre avukat, iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşları hakkında Türkiye'de dava açılıp açılmadığı ve Türkiye'ye döndüklerinde hapis cezası tehdidiyle karşı karşıya olup olmadıkları gibi konularda polis ve savcılıktan bilgi toplamak için görevlendirilmişti.

Dergi, Türk avukatın elinde Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan ve aralarında terör örgütü FETÖ ve PKK ile bağlantılı kişilerin de bulunduğu yaklaşık 50 Türk vatandaşı hakkında bilgiler olduğunu yazdı.

BERLİN'İN ENDİŞESİ

Haberde Alman hükümetinin, avukatın elinde bulunan Türk vatandaşlarıyla ilgili hassas bilgilerin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) eline geçmesinden endişe ettiği belirtildi.

Reuters ajansı, resmi rakamlara göre Ocak ile Ekim ayında Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısının 9 bin 500'e ulaştığını yazdı. Bu rakam, geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 8 daha fazla.

Türk vatandaşları, Suriyeliler ve Iraklılardan sonra Almanya'ya en çok başvuru yapan üçüncü millet.