Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, son dönemde otomotiv sektöründe trend haline gelen doğrudan satış modeline geçtiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, markanın yeni satış modeli ile birlikte Mercedes-Benz bayileri de birer acenteye dönüşecek.

Bu modelde araç stok durumunun şeffaf biçimde takip edilebileceği ve sipariş sürecinin de ister online kanalda ister acenteler üzerinden yürütülebileceği kaydedildi. Müşterilerin araç stok durumunu acenteler yada online kanallardan takip edebilecekleri de verilen bilgiler arasında.

Öte yandan, araç satış sözleşmeleri ve faturalandırmanın bayiler yerine doğrudan Mercedes-Benz Otomotiv üzerinden gerçekleştirileceği açıklanırken, acentelere dönüşen bayilerin ise müşteri deneyimine odaklanacakları aktarıldı. Araç tescil, plaka ve teslim işlemleri ise acenteler tarafından yürütülmeye devam edilecek.

Verilen bilgiye göre, Mercedes-Benz yeni satış modeli ile birlikte ülke genelinde araç modellerinde geçerli tek fiyat uygulamasına geçecek. Böylece, farklı lokasyonlardan fiyat karşılaştırması sürecinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Mercedes-Benz’in yeni satış modelinin 15 Mayıs’tan itibaren devreye alınacağını da belirtelim.

'SATIN ALMA ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR'

Alman markanın yeni satış modeli hakkında konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "Giderek dijitalleşen bir dünyada, müşterilerin satın alma alışkanlıkları değişiyor. Yeni modelimiz ile müşterilerimiz nereden araç satın almayı seçerlerse seçsinler fiyatlandırma şeffaf ve tek şekilde sunulduğundan, farklı lokasyonlardan fiyat karşılaştırması süreci ortadan kalkıyor" dedi.

Yeni iş modeliyle birlikte Mercedes-Benz acentelerinin artık stok bulundurmak zorunda olmadıklarından, finansal ve piyasa dalgalanmalarına dair risklerinin azalacağını kaydeden Bekdikhan, acentelerin ülke genelindeki tek fiyat politikasıyla müşteri talep ve ihtiyaçlarına daha fazla odaklanma imkânı bulacaklarını vurguladı.

Bekdikhan'ın verdiği bilgiye göre, acenteler, daha önceden olduğu gibi ürün danışmanlığı, test sürüşü, araç teslimi, ikinci el araç satışı, satış sonrası hizmetler, aksesuar satışı ve teknik servis gibi konularda hizmetlerine devam edecek.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Kasım 2022'de Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Otomobil satışında dünyada üç farklı strateji gündemde. Birincisi Tesla ve Togg'un benimsediği gibi arada bayi olmadan doğrudan satış. İkincisi bayinin teslim noktası olduğu ama son fiyatın genel merkezden belirlendiği model. Üçüncüsü ise son fiyatın bayi tarafından belirlendiği ve bayinin teslim noktası olduğu model. Bu üç modelden birini seçeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

'TİCARİDE YENİ SATIŞ MODELİNE GEÇEN İLK ÜLKEYİZ'

Markanın yeni satış modelini ticari araçlar bakımından değerlendiren Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz ise, "Hafif ticari araç satışlarında Mercedes-Benz'in yeni satış modeline otomobil ile geçen ilk ülkeyiz" dedi.

Akdeniz, "Mercedes-Benz’in faaliyet gösterdiği ülkeler arasında Türkiye, hafif ticari araç satışlarında yeni satış modelini otomobil ile uygulayan ilk ülke oldu. Yeni modelimiz sayesinde online konfigüratör ve test sürüşü rezervasyon uygulaması müşterilerimizin direkt olarak kullanabileceği yeni uygulamalar oldu" ifadelerini kullandı.

TOGG VE TESLA DA DOĞRUDAN SATIYOR

Otomotiv sektöründe doğrudan satış yöntemi ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla tarafından yıllardır uygulanıyor.

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg da, Nisan ayı sonunda teslimatlara başladığı ilk modeli T10X'i, bayiler yerine Tesla ile benzer bir şekilde online kanallar üzerinden doğrudan müşteriye satıyor.

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