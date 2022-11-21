Dizel skandalı' sonrası elektrikli otomobil yarışına hızlı giren üreticilerden Mercedes-Benz, ürün gamındaki tüm elektrikli otomobilleri Türkiye'de satışa sunmaya başladı.
Elektrikli otomobillerini alt markası 'EQ' altında toplayan Alman üretici, bu kapsamda 5 farklı segmentte elektrikli otomobili Türkiye'de satışa sunar hale geldi.
Hatay'da düzenlenen EQ lansmanında markanın gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, önemli mesajlar verdi.
SATIŞLARIN YÜZDE 10'U ELEKTRİKLİ OLACAK
Bekdikhan, yıl sonunda toplam satışlarının yüzde 10'unun elektrikli modellerden oluşmasını hedeflediklerini bildirdi.
Gelecek hedeflerinden de bahseden Bekdikhan, "Türkiye elektrikli araç pazarı geçen senenin tamamında bin 987 adet seviyesindeydi. Ocak-Ekim döneminde bu oran yüzde 148 arttı ve 5 bine yaklaştı. Yıl sonunda ise 6 bin adetlere yaklaşılacağı pazarın yüzde 1'inin elektrikli otomobillerde oluşacağını tahmin ediyoruz. Bizim satışlarımızın ise yıl sonunda yüzde 10'unu elektrikli olacak. Bu oranı yeni modellerin gelişiyle birlikte 2025 yılında yüzde 25'e çıkartacağız" dedi.
Bu noktada, Alman markanın yeni elektrikli otomobilleri EQE SUV ve EQS SUV'u 2023'te Türkiye'ye getireceğini belirtelim.
Ayrıca, mevcut rakamlar, Mercedes-Benz'in toplam elektrikli araç pazarından yüzde 25'e yakın pay aldığını ortaya koyuyor.
'TOGG HERKESE KATKI SAĞLAR'
Şükrü Bekdikhan'ın açıklamaları ile devam edecek olursak, yeni trendlerin artık geri döndürülemez boyuta geldiğini kaydeden Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı, "Dünyada en büyük otomotiv trendleri gelişimini sürdürüyor. Bunlar elektrikli otomobiller ve otonom otomobiller olarak tanımlanabilir. Bu değişim artık durdurulamaz noktaya geldi" görüşünü paylaştı.
Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg hakkında görüşlerini bildiren Bekdikhan, "Togg doğru bir zamanda doğru bir strateji ile yola çıktı. İlk yıl için belirlenen hedeflere ulaşmakta da sıkıntı yaşanmaz. Togg’un elektrikli araç pazarını büyütecek olması, tüm markalara katkı sağlayacak" dedi.
YENİ STRATEJİ OCAK'TA AÇIKLANACAK
Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, marka olarak yeni bir satış stratejisine geçmek üzere olduklarını da bildirdi.
Bekdikhan, "Otomobil satışında dünyada üç farklı model gündemde. Birincisi Tesla ve Togg'un benimsediği gibi arada bayi olmadan doğrudan satış. İkincisi bayinin teslim noktası olduğu ama son fiyatın genel merkezden belirlendiği model. Üçüncüsü ise son fiyatın bayi tarafından belirlendiği ve bayinin teslim noktası olduğu model. Bu üç modelden birini seçeceğiz" dedi.
Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz'in Türkiye'deki yeni satış yöntemini Ocak ayında açıklamak üzere çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
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