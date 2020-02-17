17 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya'nın başkenti Berlin'in yakınındaki Grünheide kasabasına Avrupa'daki ilk fabrikasını kurmak için hazırlıklara başlayan elektrikli araç üreticisi Tesla'ya mahkeme 'dur' dedi.
Brandenburg Yüksek Mahkemesi çevrecilerin başvurusu üzerine fabrika alanındaki çalışmaların durdurulmasını emretti. Söz konusu çalışmaların mahkemeye taşınmasının sebebi ise alandaki ağaçların kesimi oldu.
Tesla, 'Gigafactory' ismini verdiği fabrika için Grünheide'de yaklaşık 1000 dönüm arazi almıştı. Fabrikanın yapım hazırlıkları kapsamında arazinin 225 dönümünde bulunan ağaçlar firmanın kendi deyişiyle 'temizleniyordu.' 'Yeşil Lig' isimli çevreci örgütün başvurusu üzerine mahkeme ağaç kesimlerinin durmasını istedi ancak bunun 'nihai bir karar' olmadığını bildirdi. Yani çalışmalar durdurulmuş olsa da bilirkişi incelemelerinin ardından mahkeme uygun gördüğü takdirde devam edebilir.
4 MİLYAR EURO YATIRIM
Tesla, fabrikanın yapımı için henüz resmi bir izin almış değil. Sadece Almanya Çevre Bakanlığı, firmaya isterse hazırlıklara başlayabileceğini bildirmişti.
Tesla 4 milyar Euro yatırımla hayata geçireceği Almanya fabrikasını 2021 yılında faaliyete almayı hedefliyor. Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacak fabrika tam kapasiteyle çalıştığında yılda 500 bin araç üretecek. Tesla'nın Avrupa'da üretim için Almanya'yı tercih etmesi dikkatleri çekmişti.
Firmanın Almanya'yı tercih etmesi elektrikli araç alanında büyük yatırımlar yapan BMW, Mercedes ve Volkswagen gibi Alman otomotiv devlerine bir meydan okuma olarak yorumlandı.
— Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2019
KASIMDA DUYURMUŞTU
Tesla CEO'su Elon Musk geçtiğimiz kasım ayında Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Berlin'de bir fabrika kuracaklarını duyurmuştu. Alman yerel medyası Tesla'nın civar halka ve çevrecilere ormandaki vahşi hayatı korumak için burada yaşayan hayvanları başka bölgelere transfer edeceklerini söylediğini bildirdi.
Mahkeme kararı çevrecileri sevindirirken Şansölye Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Parti'ye bağlı yöneticiler kararın Almanya'nın 'iş dostu' imajını zedeleyebileceğini düşünüyor.
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