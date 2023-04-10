Türkiye'de Togg'un satışının başlaması, Tesla'nın ve çeşitli Çin markalarının da resmi olarak pazara girmesiyle elektrikli araç konusunda rekabet her geçen gün artıyor. Türkiye elektrikli araç üreticileri için giderek daha dinamik ve dikkat çekici bir hale gelirken Alman devi Opel'in de bu alandaki öncelikli pazarlarından birisi haline geldi.

Opel CEO'su Florian Huettl İstanbul'da düzenlenen basın buluşmasında firmanın Türkiye'deki faaliyetleri ve hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Opel'in Türkiye’de geçen yıl çok başarılı olduğunu ifade eden Huettl "2022 senesinde yüzde 4.7 pazar payı elde ettik. Bu, 2021’e göre 1.2 puanlık bir artış anlamına geliyor. Çok ciddi bir büyüme, pazarın da oldukça dinamik olduğunu gösteriyor. Bu büyümenin arkasında özellikle Corsa ve Crossland’deki büyüme var. Şimdi bu sonuçlara baktığımızda, Türkiye’de Opel 7. marka. 2021’de ise biz 11. sıradaydık. Satışlarımız bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 50 büyüdü. Corsa, Crossland ve Mokka’ya baktığımızda, hepsi kendi segmentlerinin en üst sıralarında yer alıyor. Bu da Opel’in potansiyelini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Geçen yılki sonuçlarla Türkiye'nin Opel için 5. en büyük pazar konumuna geldiğini vurgulayan Huettl, Türkiye'nin dinamik ve çok ciddi büyüme gösteren bir pazar olduğunu söyledi.

2028'DEN İTİBAREN AVRUPA'DA SADECE ELEKTRİKLİ SATACAK

Çevreci inovasyonun Opel için son derece önemli olduğunu belirten Florian Huettl sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim için en önemli konu, Avrupa’da 2028 itibarıyla sadece bataryalı elektrikli araç satacak olmamız. Yani 2028, Avrupa’da bataryalı elektrikliye geçiş yılı. Ama bizim taahhüdümüz bunun da ötesine geçiyor. Biz, sürdürülebilir bütüncül yaklaşımlarla yatırım yapıyoruz. Büyük fabrika projelerine, giga fabrikalara yatırım yapıyoruz. Ayrıca, ham madde üretimine yatırım yapıyoruz ki tedarik zincirinde bir sorun olmadan parça üretimi sürekli devam edebilsin. Batarya geri dönüşümü konusunda da yatırımlarımız mevcut. 0 emisyonlu mobiliteye bütüncül bir açıdan yaklaşıp bütün bu gelişmelerin ön safında yer almaya çalışıyoruz."

Elektrikli araçlarda şu anda Türkiye’deki pazar paylarının yüzde 5’in üzerinde olduğuna dikkat çeken Huettl müşterilerin bataryalı elektriğe geçiş yaptıkça Opel’in konumunun güçlendiğini belirtti.

ÜÇ ÜLKEDEN BİRİSİ TÜRKİYE

Türkiye'ye ilişkin önümüzdeki dönemdeki planlarını da aktaran Huettl "Önümüzdeki 2 sene Türkiye’de ürünler açısından çok ciddi bir atağa geçeceğiz. Astra’nın bataryalı elektrikli versiyonu, yani salt elektrikli bir Astra’nın lansmanı önümüzdeki 3-4 ay içinde yapılacak. Yeni elektrikli Astra, ilk olarak 3 ülkede; Almanya, İngiltere ve Türkiye’de lanse edilecek. Neden? Çünkü Türkiye bizim için büyük bir pazar, önemli bir pazar, ana pazarlarımızdan biri. Burada büyümek istiyoruz. Türkiye’de başlayan elektrifikasyona geçiş hareketinin öncüsü olmak istiyoruz. Elektrikli Astra, önümüzdeki aylarda bu piyasaya çok büyük hareketlilik getirecek. Yani Astra Elektrik Türkiye’ye geliyor. Almanya ve İngiltere ile ilk olarak aynı zamanda geliyor" diye konuştu.

CROSSLAND'İN SELEFİ GELİYOR

Türkiye’ye 2 yeni araç daha getirmeye karar verdiklerini açıklayan Huettl sözlerine şöyle devam etti:

"2 hafta önce açıklamıştım. Grandland’i Eisenach fabrikasında üretmeye devam edeceğiz. Yeni Grandland 2024’ün ikinci yarısında tanıtılacak. Türkiye’de SUV segmenti önemli bir segment. Orada büyüme potansiyelimiz çok yüksek yeni Grandland açısından baktığımızda. Bu modelin elektrikli ve geleneksel güç ünitesine sahip olan versiyonu da olacak. Böylelikle tüm müşteri portföyüne, Türk pazarına hitap edecek olan bir ürün haline geliyor. İkinci olarak yeni bir B SUV’u da Türkiye’ye getireceğiz gelecek sene. Şu andaki Crossland’in devamı olacak. Bu araç özellikle Türkiye pazarı için önemli ölçüde ilgi çekici bir araç olacak.

Tam elektrikli oluşuyla bütün bu yeni eğilimin faydalarından yararlanacak. Türkiye pazarında bayi ağımızla birlikte artık müşterileri her gün daha iyi bir şekilde karşılayabiliyoruz. Bu alana çok ciddi yatırım yaptık. Ve bu araç ilk olarak Türkiye’de lansmanını yapacağımız bir araç olacak. B SUV segmentinde ileriye yönelik son derece güçlü bir ürün sunumu teşkil edecek."

Crossland'in selefi olacak öz konusu yeni modelle ilgili bazı detayları paylaşan Huettl aracın off-road tarzı bir tasarımı olacağını hem elektrikli hem de içten yanmalı motor seçeneğiyle piyasaya sürüleceğini belirtti.

TAHSİS KONUSUNDA ÖNCELİK VERİLECEK

Son dönemde otomotiv sektöründe genel olarak arz sıkıntıları çok konuşuluyor. Bu noktada Florian Huettl firmanın global olarak bu yıl ne kadar üretim yapacağına dair sayıları paylaşmasa da Türkiye’ye daha önceden olduğu gibi tahsis konusunda öncelik vermeye devam edeceklerini söyledi. Bu önceliğin hem geleneksel motorları hem bataryalı elektrikli araçları kapsadığını vurguladı.

Kısa vadeli hedeflerinin Türkiye'de geçen yılın üstünde büyüme göstermek olduğunu belirten Huettl bunu yaparken de C segmentini kullanacaklarını ifade etti.

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