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        Haberler Sağlık Alman BioNTech, CEPI ile mpox aşıları için iş birliği yapacak

        Alman BioNTech, CEPI ile mpox aşıları için iş birliği yapacak

        Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) ile mpox çiçeği hastalığına (Monkeypox-maymun çiçeği) yönelik mRNA tabanlı aşılar geliştirmek için iş birliği yapacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 16:29 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:29
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        BioNTech, mpox aşıları için harekete geçti
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        BioNTech ve CEPI’den yapılan ortak açıklamada, söz konusu iş birliğinin deri döküntülerine neden olan ve fiziksel temas yoluyla insanlara bulaşabilen Mpox virüsüne (maymun çiçeği) karşı mRNA tabanlı aşıların geliştirilmesini kapsadığı belirtildi.

        Açıklamaya göre, CEPI, aşıların geliştirilmesi için BioNTech’e 90 milyon dolara kadar finansman sağlayacak.

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