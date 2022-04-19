Allianz’dan kaskoda 4 farklı paket

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Allianz, kasko sigortası ürününü yeniden tasarladı. Allianz, Mini, Eko, Kapsamlı ve Markalı olmak üzere dört farklı kasko paketi geliştirdi. Teminat kapsamı ve hasar durumunda tercih edilen servis ağına göre değişiklik gösteren paketler sayesinde müşteriler, dört alternatif arasından ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun olan kasko poliçesini satın alabiliyor. Verilen bilgiye göre Allianz’ın kasko sigortası ürünleri; çarpmadan yanmaya, hırsızlıktan teröre, doğal afetlerden ferdi kazaya kadar birçok riski güvence altına alıyor. Kaza durumunda yedek araç ve çekici hizmeti de sunan paketler, isteğe bağlı olarak satın alınabilecek yurt dışı teminatı, gelir kaybı teminatı, tedavi masrafları teminatı gibi birçok riske karşı da koruma sağlıyor.

DAHA KISA SÜREDE TEKLİF

Allianz Kasko Sigorta Paketi ile ilgili açıklamada bulunan Allianz Türkiye Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Dr.Suat Didari, “Kasko ürünümüz hem müşterilerin hem de dağıtım kanallarımızın ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlandı. Sade ve kolay anlaşılır kasko paketlerimiz ile müşterilerimize daha hızlı teklif verebiliyor, onların bütçe ve ihtiyaçlarına göre tercih edebilecekleri paket yapısını sunabiliyoruz. Yenilenen ürün yapımızda müşterimiz, her bir ürün için ayrı teklif almasına gerek kalmadan, sunulan dört paket alternatifi arasından kendi ihtiyaçlarına uygun olanı tercih edebiliyor. Ayrıca bu geliştirmeler ile çok daha az bilgiyle ve daha kısa sürede müşterilerimiz için teklif oluşturabiliyoruz” dedi.