Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

“Allah’ın adını neden ağzına alıyorsun” dediler! Selin Ciğerci daha fazla sessiz kalamadı, gelen mesaja isyan etti!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, kendisine gelen bir mesaj sebebiyle sakinliğini koruyamadı. “Allah’ın adını neden ağzına alıyorsun” şeklinde gelen mesaja ünlü isim, uzun bir açıklamayla yanıt verdi.

Giriş: 17.05.2023 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Sosyal medya fenomenliğinin yanında aynı zamanda 33 güzellik merkezi olan ve böylelikle kadınlara istihdam sağlamasıyla takdir toplayan Selin Ciğerci, kendisine bir takipçisi tarafından gelen mesajlar karşısında şaştı kaldı.

  • Selin Ciğerci "Allah'ın adını neden ağzına alıyorsun?" yazan takipçisine, uzun bir açıklama yazarak yanıt verdi.

  • Fenomen isim gelen mesajın yanıtına şu sözlerle başladı: "O kadar çok böyle mesajlar alıyorum ki yani Allah’a bu kadar inanan insanların bu şekilde konuşması hangi dinde var merak ediyorum. Bu dünyaya gerçekten neredeyse namaz kılmaya gelen, dini vazifelerini sonuna kadar yapan bir ailede büyüdüm. ( Kızılcık Şerbeti gibi, o evin içinde ben vardım gibi düşünün ) Benim babam eve Noel Ağacı bile sokmazdı günah diye. Kız doğum gününe bile izin vermezdi. Kendi düşüncesi asla babama karşı gelmedim. Noel ağacına günah dediğinde neden bile demedim, anladım ve sustum. Ama siz ve sizin gibi düşünen insanlar çok acımasız geliyorsunuz bana artık üzgünüm.

  • Özellikle Konya olayından sonra. “Allahu Ekber” sesleri içinde taşlandım. Hayatım boyunca ilk kez başka partiye oy verdim ama tek istediğim herkesin iyi olup mutlu olması. 

  • Allahsız ve böyle mesajlar atanları ben Allah’a havale ediyorum. İnşallah öbür dünyada hesaplaşırız, kim ne kadar sevap günah işlemiş orda konuşuruz. Sizin gibiler yüzünden dinden soğumadım daha da bağlandım.

  • İşte Selin Ciğerci'nin paylaşımı...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.