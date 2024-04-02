Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da alkollü araç kullandı! 3 genç öldü! Tahliye edildi - Son dakika haberleri

        Alkollü araç kullandı! 3 genç öldü! Tahliye edildi!

        Bursa'da, yeni yaşını kutlayan 19 yaşındaki Eda Baykay ile arkadaşları 17 yaşındaki Sıla Çelik ve 22 yaşındaki Sinan Karakuş'un hayatını kaybettiği kazada yaralanıp, tedavisi sonrası tutuklanan otomobil sürücüsü 22 yaşındaki Adem Duran'ın yargılandığı davada karar çıktı. "Maktüller benim alkollü olduğumu biliyordu. Böyle bir kaza olacağı aklımın ucundan geçmezdi" diyen Duran, 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:37 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alkollü araç kullandı! 3 genç öldü! Tahliye edildi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da kaza, 15 Ekim 2023'te saat 01.00 sıralarında Kestel ilçesinde meydana geldi. Doğum gününü kent merkezinde kutlayan Eda Baykay (19) ile arkadaşları Sıla Çelik (17), Sinan Karakuş (22) ve Adem Duran (22), otomobille İnegöl ilçesine gitmek için yola çıktı.

        AŞIRI HIZ NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKTI

        Tahliye edilen Adem Duran.
        Tahliye edilen Adem Duran.

        DHA'da yer alan habere göre Adem Duran'ın kullandığı otomobil, Ankara Bulvarı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak 50 metre savruldu.

        ARAÇ BOŞ ARAZİYE DÜŞTÜ

        Otomobil, önce trafik levhasına ardından beton aydınlatma direğine çarparak yol kenarındaki boş araziye düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        OTOMOBİLDE SIKIŞAN 3 ARKADAŞ ÖLDÜ

        Hayatını kaybeden Eda Baykay.
        Hayatını kaybeden Eda Baykay.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Eda Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarılan Adem Duran ise önce Kestel Devlet Hastanesi'ne ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altında alındı.

        SON GÖRÜNTÜSÜNÜ 1 SAAT ÖNCE PAYLAŞMIŞ

        Eda Baykay'ın kazadan 1 saat önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla eğlence mekanında kutlama yapan Baykay'ın, doğum günü pastasıyla çekilen videosunu paylaştığı görüldü. Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.

        "MAKAS ATIYORDU" İDDİASI

        Aşırı süratli ve makas atarak ilerleyen sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin, savrularak yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptığı, direğin etrafında tur attıktan sonra boş araziye düştüğü anlar, görüntülerde yer aldı. Çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen Eda Baykay ile Sıla Çelik, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Sinan Karakuş ise memleketi Samsun'da toprağa verildi.

        TEDAVİSİNDEN SONRA TUTUKLANDI

        Hayatını kaybeden Sinan Karakuş.
        Hayatını kaybeden Sinan Karakuş.

        Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü Adem Duran'ın, kaza sırasında 1.10 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polisteki ifadesinde, sol şeritte ilerlediği sırada önüne aniden başka bir otomobilin çıktığını söyleyen Duran, "Bunun üzerine sağ şeride geçtim. Önümdeki araba da sağ şeride geçti. Arabaya çarpmamak için direksiyonu kırınca hakimiyeti kaybettim" dedi.

        15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Hayatını kaybeden Sıla Çelik.
        Hayatını kaybeden Sıla Çelik.

        Aynı zamanda ölen Eda Baykay'ın teyzesinin oğlu olduğu belirtilen ve hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanan ve hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Adem Duran'ın yargılanmasına Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık ile kazada ölen Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        "AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ"

        Karar duruşmasında son sözleri sorulan Adem Duran, yaşanan olaydan pişmanlık duyduğunu, hiçbir şeyi bilerek ve isteyerek yapmadığını söyleyerek, “Hayatını kaybeden kişilerle birlikte alkol kullanmıştık. Benim kullandığım araçla İnegöl’e dönüyorduk. Maktüller benim alkollü olduğumu biliyordu. Biz aslında o gece Bursa’da kalacaktık. Ama Sıla, ‘İşim var’ deyince dönmek zorunda kaldık. Böyle bir kaza olacağı aklımın ucundan geçmezdi” dedi.

        11 YIL 3 AY HAPİS VE TAHLİYE

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ‘Taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı tutuklu sanığın tahliyesine hükmetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        "Şaka kaldırmaz!"
        "Şaka kaldırmaz!"
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        Akademisyenin hukuk zaferi! Meblağ küçük, anlamı büyük!
        Akademisyenin hukuk zaferi! Meblağ küçük, anlamı büyük!
        Yeniden Atal!
        Yeniden Atal!
        İETT şoförü uyuyup durağa dalmıştı! 2 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        İETT şoförü uyuyup durağa dalmıştı! 2 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: "MİT personeliyim" tehdidi
        WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: "MİT personeliyim" tehdidi
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        Habertürk Anasayfa