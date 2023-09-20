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        Haberler Dünya Aliyev, BM Genel Kurulu'ndaki hitabı dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti

        Aliyev, BM Genel Kurulu'ndaki hitabı dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'ndaki hitabı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 06:25 Güncelleme: 20.09.2023 - 06:26
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        Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
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        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'ndaki hitabında Azerbaycan'a desteğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        Aliyev, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "Aziz kardeşim. BM Genel Kurulu'ndaki hitabınızda Azerbaycan'a verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır ve hak davamıza destek veriyor. Azerbaycan ve Türkiye iyi günde de kederli anlarda da daima birliktedir. Uluslararası kuruluşlarda her zaman birbirimizin haklı tutumlarını savunuyoruz. Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimiz stratejik müttefiklik seviyesine yükseldi. Siz de ben de Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in kardeşliğimizin sembolü olan 'tek millet, iki devlet' sözlerini daima hatırlayarak Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz birliği yeni zirvelere taşıyoruz."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki hitabında "Artık herkesin kabul ettiği gibi Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir. Ermeniler dahil herkesin Azerbaycan topraklarında barış içinde yan yana yaşaması öncelikli hedefimiz olmalıdır. 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla hareket ettiğimiz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korunma yönünde attığı adımları destekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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