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        Haberler Ekonomi Emlak Alışveriş Ekonomisi Zirvesi düzenlendi - Emlak Haberleri

        Alışveriş Ekonomisi Zirvesi düzenlendi

        Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Alışveriş Ekonomisi Zirvesi; Türkiye'nin önde gelen şirketlerini, sektör yatırımcılarını, perakendecileri, alışveriş merkezi yöneticilerini ve sektöre destek veren firmaları bir araya getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 09:53 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:53
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        Alışveriş Ekonomisi Zirvesi düzenlendi
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        Yerli ve yabancı her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan, ülke ekonomisine katkılar sunan AVM sektörü 14. AYD (Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği) Zirvesi’nde bir araya geldi.

        50 milyar dolar yatırım hacmi sahip alışveriş merkezlerinin konuşulduğu AYD Zirvesi’ne İsra Holding, Fiba Commercial Properties, ECE Türkiye, ISS, Multi, Esas Gayrimenkul, Rönesans Gayrimenkul, Avrupakent GYO, Nata Holding, Akiş GYO, Aqua Florya AVM, Akmerkez, İstinye Park AVM, Securitas ve Tepe gibi üst düzey markalar katıldı. AYD Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen zirvede Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan da sektöre dair önemli açıklamalarda bulundu.

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        AVM sektörünün önemli oyuncularından İsra Holding’in, yönetimlerini ECE Türkiye’ye emanet ettiği V Mall İstanbul, V Metroway ve Ağrı İl Özel İdaresi iş birliğinde hayata geçirmekte olduğu V Mall Ağrı projeleri ziyaretçiler tarafından tam not aldı. Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’nde konuşan İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, AVM Finansman Modelleri ve Sürdürülebilir Yatırım Fırsatları başlıklı panelde sektörün bugünü ve geleceğine dair önemli açıklamalarda bulunurken yeni finansman modellerinin ayrıntılarını ziyaretçilerle paylaştı.

        "SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMANIN ÖNEMİ BÜYÜK"

        AVM sektörünün ülke ekonomisi, kalkınma, istihdam ve sürdürülebilirlik kriterleri açısından Türkiye için büyük önem taşıdığını, bu noktada yenilikçi dünya perspektifine sahip finansman modellerinin devreye girdiğini ifade eden İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı “Yüzde 100 Türk firması İsra Holding olarak yatırım modellerine baktığımızda Avrupa’yı, Amerika’yı, Orta Asya’yı ciddi manada çok detaylıca inceledik. Bizler, proje bazlı serbest piyasa mevzuatlarına uygun olarak portföy yönetim şirketi esaslarıyla hareket ediyoruz. Ayrıca modellerimizi, banka finansmanıyla değil tamamen proje bazlı ortaklık üzerine kurarak ilerletiyoruz. Başakşehir’de hayata geçirdiğimiz V Mall İstanbul projesi, bu finansman modelinin en önemli örnekleri arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketlerinin genel olarak sektöre çok ciddi bir giriş yaptığını ifade etmemiz mümkün. Şirketler için girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul özelinde olacaksa GYF’lerin incelenmesi ve uygulanması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

        "1 TRİLYON DOLAR BÜYÜKLÜĞE ULAŞACAK"

        Portföy yönetim şirketlerinin son dönemde güçlü bir büyüme kaydettiği ifade edilen etkinlikte İsra Holding’in projelerinde uyguladığı finansman modeli, tüm katılımcılar tarafından tam not aldı. Türkiye’de portföy yönetim şirketlerinin 2022’de 1 trilyon 125 milyar TL, Ekim 2023 itibariyle bu rakamın 2,5 kat büyümeyle 2 trilyon 812 milyar TL’ye ulaştığı açıklandı. Portföyünü genişletmek adına yüksek tempoda çalışan İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, bu rakamın 10 yıl içinde trilyon dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerini söyledi.

        Özel oturumların düzenlendiği etkinlikte Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, Pegasus Hava Yolları YKB Mehmet Nane, Esas Gayrimenkul COO’su Nevzat Yavan, Alkaş&Han Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş gibi çok sayıda önemli isim, ekonomik gelişmeler ve piyasalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 14. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’nin sponsorlarından olan İsra Holding’in, çeyrek asra yaklaşan tecrübesiyle gayrimenkul, perakende, turizm, enerji ve finans sektörlerinde hızla büyümeye devam ettiği ve aktif yatırım programlarıyla yeni projeler için düğmeye bastığı açıklandı.

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