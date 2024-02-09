Alişan'dan umre ziyareti
Alişan, Mekke'ye gitti. Umre ziyaretinde bulunan ünlü şarkıcı, "Gelmek, yine nasip oldu" ifadelerini kullandı
Giriş: 09.02.2024 - 09:09 Güncelleme: 09.02.2024 - 09:09
- 1
Daha önce umre ziyareti için kutsal toprakları ziyaret eden Alişan, bir kez daha Mekke'ye gitti.
- 2
"GİDİYORUM EN SEVGİLİYE"
Yolculuk öncesi sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Alişan; "Gidiyorum en sevgiliye" dedi.
- 3
"YİNE GELMEK NASİP OLDU"
Alişan; yolculuk sonrası "Gelmek, yine nasip oldu" ifadelerini kullandı.
-