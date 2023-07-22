Alişan: Bu acının tarifi yok

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Alişan, iki yıl önce hayata gözlerini yuman kardeşi Selçuk Tektaş’ı sene-i devriyesinde mezarı başında andı.

Feriköy Mezarlığı'nda dualar eşliği de kardeşini anan Alişan’ı ailesi başta olmak üzere yakın dostları yalnız bırakmadı.

Duaların okunduğu esnada göz yaşlarına hakim olamayan Alişan, “İki yıl geçti ama nasıl geçtiğini anlatmam çok zor. Kardeş acısını rabbim kimseye yaşatmasın. Ben iki kardeştim. Artık bir yanım hep eksik ve yarım, bu acının tarifi yok.” dedi.