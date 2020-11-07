Şarkıcı, önceki gün eşi ve oğlu ile çekilen karesini Instagram hesabında "Sen hayatıma girdikten, aile olduktan sonra her şey güzelleşti. Seni veren Allah’a şükürler olsun aşkım" notuyla yayınladı.

Alişan'ın paylaşımına Buse Varol da, "Canım, aşkım her şey seninle güzel" şeklinde yorum yaptı.