Alina Boz ile Umut Evirgen'den evlilik sorusuna cevap yok
4 yıldır birlikte olduğu Mithatcan Özer ile ilişkisini sonlandıran Alina Boz, ayrılıktan 14 gün sonra gönlünü Umut Evirgen'e kaptırmıştı. Çift, dün Arnavutköy'de görüntülendi
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Alina Boz - Umut Evirgen çifti arkadaşlarıyla Arnavutköy'deki bir mekânda objektiflere yansıdı.
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İkiliye, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Serkan Keskin, Meriç Aral, Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak eşlik etti.
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Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan çift, evlilik haberlerinin sorulması üzerine, "Teşekkür ederiz" yanıtını verdi.
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Umut Evirgen ile Alina Boz ardından otomobillerine binerek oradan ayıldılar.
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Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak çifti de sorulara yanıt vermedi.