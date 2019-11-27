Çinli e-ticaret devi Alibaba Group’un hisseleri Hong Kong borsasında da işlem görmeye başladı. New York Borsası’nda sonra Hong Kong Borsası’nda da işlem görmeye başlayan Alibaba için düzenlenen gong töreninde, açılış gongunu bir Türk çaldı. Alibaba hisseleri ebebek'in Genel Müdürü Halil Erdoğmuş’un halka arz gongunu vurmasının ardından işlem görmeye başladı.

Erdoğmuş, yaşadığı deneyimle ilgili olarak, “Hayatım boyunca çok farklı deneyimler yaşadım. Bir çok konuya şahit oldum. Bununla birlikte yaklaşık 15 milyar dolarlık Alibaba halka arzının Hong Kong Borsası’nda gongunu çalan iki kişiden birisi olmak, tüm yaşadıklarımdan çok farklıydı” ifadelerini kullandı.

NASIL SEÇİLDİ?

Sosyal medya hesabı üzerinden, “Eşşiz bir deneyim” başlığıyla bir açıklama paylaşan Halil Erdoğmuş, “Her şey bizim ebebek olarak geçen yıl Aliexpress ile çalışmaya karar vermemiz ile başladı. Aliexpress bu yıl Çin dışındaki üreticilerin, satıcıların ürünlerini de dünya ile buluşturacak platformu hayata geçirdi. Biz de ebebek olarak bu deneyimi yaşayan ilk tedarikçilerinden birisi olmuştuk. Henüz Aliexpress’nin yüz milyarlarca dolar cirosunun içinde birkaç yüz bin dolar ciro seviyesine ulaşamamış olsak da, sanırım onların yaptıkları işe ilk inananlardan olmak bizi, Eylül ayında Aliexpress’nin 20. Kuruluş yıldönümü etkinliğine davet edilmemize vesile oldu” dedi.

‘BİR KAĞIT VERDİLER, SEN ÇALACAKSIN DEDİLER’

Erdoğmuş, şunları ifade etti:

“Kuruluş yıldönümü etkinliklerinde gördüklerimizi ve hissettiklerimizi blogumuzda paylaşmıştık. Bizi bu kez Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’nda (HKEX) 10 milyar dolardan daha büyük bir rakamla son yılların en büyük halka arzlarından birisine şahit olmaya davet edildik. Hong Kong’daki iç karışıklıklardan dolayı son 3 gün kalana kadar iptal riski olan bu davet için nihayet sıkıntı yaşanmadan yola çıktık. Havaalanından karşılanıp otelimize yerleştirildik. Ertesi gün akşam yemeğinde Alibaba Group CEO’su Daniel ile tanıştık. Diğer 9 kişinin de hepsinin kendine özel Aliexpress hikayeleri vardı. Ruanda’da dönüşüm hammaddelerden yerel ayakkabı üreten genç kızdan, Avustralya’da kendi hikayesini yazıp Aliexpress ile tanışan arkadaşımıza kadar hepimiz Aliexpress’nin globalleşmedeki işbirliği misyonuna olan inancımızla seçilmiştik sanırım. Yemek sonrası HKEX binasına ön prova yapmak üzere geldik. Elimize verilen seremoni sırasında nerede duracağımızı gösteren kağıtta, sabah 09:30 da HKEX Gongunu çalacak iki kişiden birisinin ben olduğunu gördüm. Saat 09:29:50’de geri sayım başladı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve GONGGGG. Bu deneyimi sanırım ömrümün sonuna kadar unutamayacağım. İnşallah bizim de şirketimiz bir gün bu başarıları görür ve bizde bu kez Aliexpress yöneticilerini davet eder kendi gongumuzu çaldırırız.”

UBER’İ SOLLADI

Çinli dev Alibaba, Hong Kong Borsası'na halka arzı gerçekleştiği ilk işlem gününün ardından yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı. Halka arzdan 11.3 milyar dolar elde eden Alibaba, böylelikle Uber’in 8 milyar dolarlık rakamını geçerek, 2019 yılının en değerli halka arzı oldu.