İHA

Yangın, akşam saat 18.00 sıralarında Eski Karaköy Mahallesi’nde bulunan Güzelhisar Barajı yakınlarındaki makilik alanda çıktı. Alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı 2 arazöz ve Aliağa Belediyesi iş makineleri sevk edildi.

Makilik alanda otlayan bir küçükbaş sürüsünün ise ekipler tarafından tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Aliağa belediye Başkanı Serkan Acar, Twitter hesabından yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Acar, Yangın kontrol altına alınmıştır. Herhangi endişe edecek bir durum söz konusu değildir. Yangın söndürme çalışmalarına katılan tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Hepimize geçmiş olsun" dedi.