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SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal'ın, ekrana veda ettiği ileri sürüldü. Sunal, iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.

"DEVAM EDİYORUZ"

Ali Sunal, mesajında şu ifadelere yer verdi: Efendim iyi pazarlar. Dün 'Güldür Güldür Show' kanalımız SHOW TV'de yayındayken benim ayrıldığım gibi asılsız bir bilgi yayılmış. Bir yere gittiğimiz yok, 'Git' diyen de yok. Kanalımızda, bir parçası olmaktan gurur duyduğum programımızla devam ediyoruz. Hepinize sevgiler saygılar.

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