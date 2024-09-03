Ali Öztürk, bronz madalya kazandı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde erkekler S5 sınıfında milli sporcu Ali Öztürk, bronz madalya elde etti.
Milli sporcu Ali Öztürk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde erkekler S5 sınıfında bronz madalyanın sahibi oldu.
South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Ali Öztürk, S5 sınıfında yarı finalde Norveç'ten Tommy Urhaug'la karşılaştı.
Rakibine 11-8, 11-7 ve 11-6'lık setlerle 3-0 kaybeden Ali Öztürk, organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.
Rio 2016'da takımlarda, Tokyo 2020'de ise bireyselde bronz madalyalar alan Ali, Paris 2024'te de bireyselde bronz madalya kazandı.