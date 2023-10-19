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        Haberler Yemek Yapma Diğer Tarifler Ali Nazik Tarifi: Evde Pratik ve Nefis Ali Nazik Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Ali Nazik tarifi: Evde pratik ve nefis Ali Nazik nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Türk mutfağında adından ve lezzetinden sıklıkla söz eden kebap türlerinden biri olan Ali Nazik, evde akşam menülerini süslemek isteyenler için akıllara gelen ilk yemeklerden biri olmuştur. Gaziantep yöresine ait olan ali nazik, Arapça'da 'ala' güzel, 'nazik' ise yemek anlamına geliyor. Adı da, hikayesi de kendi kadar güzel olan bu yemeği en güzel Antep'te, onların elinden yemek gerek. Ama gitme fırsatı olmayanlar için bir yol daha var.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 17:29 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:29
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        Ali Nazik tarifi
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        Bu lezzete evde kavuşmak isteyen okuyucularmızın sıklıkla sorduğu Evde Pratik ve Nefis Ali Nazik Nasıl Yapılır sorularını sizler içi yanıtladık. Bu müthiş görsel şölen için şimdi kolları sıvama vakti. İşte Evde Pratik ve Nefis Ali Nazik Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? Gelin beraber görelim. Biz bu tarifte kuşbaşı etleri minik minik doğradık. Ancak dilerseniz satır eti, kıyma ya da kuşbaşı kullanarak bu yöresek lezzeti hazırlamanız mümkün.

        Ali Nazik yapımı, özellikle Türk mutfağına ait olan geleneksel bir yemektir. Hem kuşbaşı et hem de kıyma şeklinde yapıan tarifleri de mevcuttur. Dileyen tavuk ile de yapabilir. Biz sizler için bugün kubaşı ile yapılan Ali Nazik tarifini yapacağız. Ali Nazik, yoğurtlu ve patlıcanlı bir mezeye benzer. Evde zahmetsiz ve kolay şekilde yapıp tadına doyamayacağınız muhteşem lezzeti biz de sizler için haberimizde derledik. İşte lokum gibi etin közlenmiş patlıcanla buluştuğu muhteşem tarif şimdi sizlerle.

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        • Kaç kişilik: 4 kişilik
        • Hazırlama süresi: 15 dakika
        • Pişirme süresi: 20- 25 dakika
        • Kalori: 1 porsiyon için 301 kalori

        Ali Nazik malzemeleri

        • 50 gram tereyağı (3,5 yemek kaşığı)
        • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
        • 2 diş sarımsak
        • 500 gram kuşbaşı et (küçük doğranmış)
        • 1 yemek kaşığı biber salçası (
        • 1 yemek kaşığı domates salçası
        • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 çay kaşığı kimyon

        Patlıcanlı karışım için:

        • 1 kase yoğurt
        • 4 adet közlenmiş patlıcan
        • 1.5 çay kaşığı tuz

        Ali Nazik nasıl yapılır

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        Yapılışı -1

        Ali Nazik tarifi için ilk olarak bir püf nokta vermek isteriz. Patlıcanlarınıza bıçak yardımıyla minik delikler açarak fırında ya da ocak üzerinde közleyin. Kabuklarını daha kolay soyabilmek için patlıcanlarınızın içi henüz sıcakken bir kabın içine alın ve kabın kapağını kapatın. Bu şekilde 5-10 bırakın. Ptlıcanlarrınız terleyecek ve daha kolay soyulacaktır. Etinizi kısık ateşte suyunu salana kadar ağır ağır pişirin ve yumuşacık olmasını sağlayın. Yoğurdun üzerine etleri çok sıcakken aktarmama özen gösterin. Çok sıcak et, yoğurdun sulanmasına neden olacak ve yemeğinizin tadını etkileyecektir.

        • Alinazik tarifi için tereyağını derin bir tavanın içine alın. Sarımsağı ilave ederek yavaşça kavurmaya başlayın.
        • Ardından minik doğranmış kuşbaşı etleri ekleyerek karıştırın, kapağını kapatıp 6-7 dakika kısık ateşte suyunu salıp pişene kadar bırakın.
        • Piştikten sonra salça, toz kırmızı biber ve tuz ve sevdiğiniz diğer baharatları ekleyerek tatlandırın ve etinizi ocaktan alın.
        • Közlenmiş patlıcanları kesme tahtasının üzerinde keskin bir bıçak yardımı ile iyice ezin.
        • Patlıcanlarınızı ezme aşamasında üzerine hafifçe tuz atın.
        • İyice ezildiklerinde yoğurtla bir kasenin içinde birleştirin ve güzelce karıştırın.
        • Servis tabağının içerisine yoğurtlu patlıcanlı karışımı alın. Ortasını çukurlaştırın. Hazırladığınız etleri de üzerine yerleştirin. Sosunu ilave ederek servis edin.

        Şimdiden afiyet olsun!

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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