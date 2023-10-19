Ali Nazik tarifi: Evde pratik ve nefis Ali Nazik nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Türk mutfağında adından ve lezzetinden sıklıkla söz eden kebap türlerinden biri olan Ali Nazik, evde akşam menülerini süslemek isteyenler için akıllara gelen ilk yemeklerden biri olmuştur. Gaziantep yöresine ait olan ali nazik, Arapça'da 'ala' güzel, 'nazik' ise yemek anlamına geliyor. Adı da, hikayesi de kendi kadar güzel olan bu yemeği en güzel Antep'te, onların elinden yemek gerek. Ama gitme fırsatı olmayanlar için bir yol daha var.
Bu lezzete evde kavuşmak isteyen okuyucularmızın sıklıkla sorduğu Evde Pratik ve Nefis Ali Nazik Nasıl Yapılır sorularını sizler içi yanıtladık. Bu müthiş görsel şölen için şimdi kolları sıvama vakti. İşte Evde Pratik ve Nefis Ali Nazik Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? Gelin beraber görelim. Biz bu tarifte kuşbaşı etleri minik minik doğradık. Ancak dilerseniz satır eti, kıyma ya da kuşbaşı kullanarak bu yöresek lezzeti hazırlamanız mümkün.
Ali Nazik yapımı, özellikle Türk mutfağına ait olan geleneksel bir yemektir. Hem kuşbaşı et hem de kıyma şeklinde yapıan tarifleri de mevcuttur. Dileyen tavuk ile de yapabilir. Biz sizler için bugün kubaşı ile yapılan Ali Nazik tarifini yapacağız. Ali Nazik, yoğurtlu ve patlıcanlı bir mezeye benzer. Evde zahmetsiz ve kolay şekilde yapıp tadına doyamayacağınız muhteşem lezzeti biz de sizler için haberimizde derledik. İşte lokum gibi etin közlenmiş patlıcanla buluştuğu muhteşem tarif şimdi sizlerle.
Ali Nazik malzemeleri
Patlıcanlı karışım için:
Ali Nazik nasıl yapılır
Yapılışı -1
Ali Nazik tarifi için ilk olarak bir püf nokta vermek isteriz. Patlıcanlarınıza bıçak yardımıyla minik delikler açarak fırında ya da ocak üzerinde közleyin. Kabuklarını daha kolay soyabilmek için patlıcanlarınızın içi henüz sıcakken bir kabın içine alın ve kabın kapağını kapatın. Bu şekilde 5-10 bırakın. Ptlıcanlarrınız terleyecek ve daha kolay soyulacaktır. Etinizi kısık ateşte suyunu salana kadar ağır ağır pişirin ve yumuşacık olmasını sağlayın. Yoğurdun üzerine etleri çok sıcakken aktarmama özen gösterin. Çok sıcak et, yoğurdun sulanmasına neden olacak ve yemeğinizin tadını etkileyecektir.
Şimdiden afiyet olsun!