Un kurabiyesi tarifi: Un kurabiyesi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Un kurabiyesi oldukça basit bir tarife sahiptir ve çoğu evde kolayca hazırlanabilir. Bu kurabiye, adını ana malzemesi olan un (unlu bir kurabiye) kullanmasından alır. Un kurabiyeleri genellikle hafif, kıtır ve unlu bir dokuya sahiptir. Üzerlerine pudra şekeri serpilerek veya farklı şekillerde süslenerek sunulurlar. Oldukça hızlı ve kolay bir tarife sahip olduğu için çayın yanına keyifli bir atıştırmalık olarak tercih edilebilir. Un kurabiyesi tarifi tereyağı, şeker, yumurta, kabartma tozu, vanilya gibi malzemelerin karıştırılması ve un eklenmesiyle oluşturulan bir hamurun pişirilmesini içerir. İsteğe bağlı olarak farklı lezzetler eklemek veya üzerlerini çikolata, meyve reçeli veya başka malzemelerle süslemek mümkündür. Peki, lezzetli bir un kurabiyesi için neler yapılmalı? Nelere dikkat edilmelidir?

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Kaç kişilik: 4 kişilik

Hazırlama süresi:20 dakika

Pişirme süresi:15 dakika

Kalori:1 adet un kurabiyesi 128 kalori

Un Kurabiyesi malzemeleri

- 200 gram tereyağı (oda sıcaklığında bekletilmiş ve yumuşatılmış olmasına dikkat edilmelidir)

- 1 su bardağı pudra şekeri

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 2 adet yumurta

- 1 paket vanilya tozu

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya şekeri

- Yaklaşık 4 su bardağı un ( Hamurun kıvamına göre daha az ve fazla konulabilir)

- Üzeri için toz şeker ya da farklı süsleme malzemeleri kullanılabilir.

Un Kurabiyesi Nasıl Yapılır?

- Un kurabiyesi yapılışı oldukça basit görülse de hamurun kıvamı ve dağılma özelliği için dikkat edilmelidir.

- Bu yüzden ilk adımda fırını önceden ısıtmayı unutmamalısınız.

- Fırını 180 derecede ısıtmak için açtıktan sonra hamur hazırlığına geçebilirsiniz.

- Geniş bir kap içerisine tereyağı ve pudra şekerini koyun. Ardından tereyağı ve pudra şekeri iyice homojen hale gelene kadar mikserle iyice çırpın.

- Tereyağı ve pudra şekeri karıştıktan sonra içerisine sıvı yağı ekleyin ve çırpmaya devam edin.

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- Karışımın içerisine daha sonra yumurtaları teker teker ekleyin. Her yumurtanın ardından iyice karıştırın sonra ikinci yumurtayı ekleyin ve tekrar karıştırın.

- Bu işlemin ardından sırasıyla kabartma tozu, vanilya, ve vanilya şekerini ekleyin.

- Bu malzemelerin ardından unu eklemeye başlayın. Yaklaşık 4 su bardağı unu birer bardak olarak ekleyin.

- Ekledikçe karıştırın ve hamurun kıvamını kontrol edin.

- İstediğiniz kıvama geldikten sonra hamura un eklemeyi durdurun ve şekil verme işlemi için tepsinizi yağlayın.

- Tepsi için yağlı kağıt da kullanmayı tercih edebilirsiniz.

- Hamurlarınızı ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

- İsterseniz hamurlarınızın üzerlerine şekil de verebilirsiniz.

- Bunun için bir çataldan faydalanabilirsiniz.

- Şekil verdiğiniz hamurları fırın tepsisine alabilirsiniz.

- Ardından önceden ısıtarak hazır hale getirdiğiniz 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika veya kurabiyeler altın sarısı renk alana kadar pişirin.

- Piştiğinden emin olduğunuz kurabiyeleri fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

- Sıcak halde tepsiden aldığınız takdirde kurabiyeleriniz dağılabilir.

- Soğuduktan sonra servis tabağına alın.

- Un kurabiyesinin orjinali üzerine pudra şekeri dökülerek servis edilmesidir. Ancak bu kişilerin damak zevkine göre değişiklik göstereceği için arzuya göre farklı süsleme malzemeleri de kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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